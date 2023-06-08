Токаев на пленарном заседании МФА – текстовая трансляция

Сегодня, 8 июня 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на пленарном заседании Международного форума Астана, сообщает Zakon.kz.

В качестве спикеров на форуме также выступят президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

Касым-Жомарт Токаев:

"Искренне рад приветствовать вас на Международном форуме Астана. Здесь собрались наши друзья и коллеги со всех континентов, а также представители правительств, дипломатии, бизнеса и научных кругов.

Хочу выразить искреннюю благодарность нашим особым гостям – Эмиру Катара, президенту Кыргызстана, председателю президиума Боснии и Герцеговины, премьер-министру Узбекистана и другим уважаемым участникам.

Это большая честь для нас в том плане, что вы лично решили приехать сюда и присоединиться к нам в процессе, который, как мы надеемся, станет плодотворным обменом мнениями по текущему состоянию глобальных экономических дел и вопросам регионального сотрудничества".

Глава государства:

"Международный форум Астана – это диалоговая площадка, миссия которой заключается в следующем:

Во-первых, открыто обсудить ситуацию в мире;

Во-вторых, определить основные вызовы и кризисы, которые стоят перед нами;

В-третьих, противостоять этим вызовам посредством диалога в духе взаимного сотрудничества;

В-четвертых, обновить и восстановить общую культуру многосторонних отношений;

И в-пятых, усилить голоса в поддержку мира, прогресса и солидарности.

Этот форум непосредственно способствует более активному взаимодействию в то время, когда мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо – в период беспрецедентной геополитической напряженности. Для того чтобы выстоять, глобальная система должна работать для всех, обеспечивая мир и процветание для большинства, а не для избранных".

Президент:

"Мы являемся свидетелями процесса разрушения самого фундамента мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций.

ООН остается единственной универсальной глобальной организацией, которая объединяет все человечество. Между тем мы не добьемся успеха в решении нынешних вызовов без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Необходимо, чтобы голоса представителей "средних держав" в Совете звучали более весомо и были услышаны".

Касым-Жомарт Токаев:

"Недавние "новые кризисы" – начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами – угрожают хрупкой международной экосистеме. Однако причины этой нестабильности уходят корнями глубоко в наше прошлое.

Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас "блокового" мышления.

Силы раскола не являются исключительно геополитическими. Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями.

В совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывается глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и честная конкуренция".

Глава государства:

"Это в свою очередь провоцирует социальную напряженность и раскол внутри государств и напряженность между ними. Увеличивающийся разрыв в культуре и ценностях: все эти тенденции превратились в экзистенциальные угрозы.

Усилия, направленные на то, чтобы повернуть вспять эти тенденции, становятся все сложнее из-за широко распространенной дезинформации, которая сегодня становится еще более изощренной и опасной.

Параллельно с этим новые технологии, начиная с искусственного интеллекта (ИИ) и заканчивая биотехнологиями, имеют глобальные последствия, но внедряются только в рамках узких национальных границ. В совокупности эти факторы подталкивают глобальный мировой порядок к критической точке".

Президент:

"Результатом является растущее недоверие, которое оказывает негативное влияние на функционирование известных международных форумов, существующих рамок, режимов безопасности, механизмов в области нераспространения. Таким образом, мы сталкиваемся с неопределенностью, растущей нестабильностью и конфликтами.

Это, в свою очередь, побуждает увеличивать расходы на оборону, на новейшие вооружения, которые, в конечном счете, ничего не гарантируют. Об этом свидетельствует и то, что впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия. Все это происходит как раз в тот момент, когда нам безотлагательно необходимо сосредоточиться на угрозе экзистенциального изменения климата".

Касым-Жомарт Токаев:

"Главная мысль заключается в том, что в то время как факторы геополитического давления отталкивают нас друг от друга, мы сталкиваемся с ясным и мощным императивом к сближению, взаимодействию, сотрудничеству, движению навстречу друг другу.

В такое время Международный форум Астана представляет еще одну возможность для того, чтобы обратить эту тенденцию вспять. Только встречаясь, советуясь, будучи взаимно честными в отношении наших проблем, забот и надежд, международное сообщество сможет решить эти вопросы.

Только так мы сумеем сформировать наше общее будущее и вернуться к постепенному строительству более стабильного, справедливого и процветающего мира для всех".

Глава государства:

"Казахстан уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Во многом этот форум соответствует культуре и истории великой евразийской степи.

Мы гордимся этим наследием. Именно из непрерывного обмена товарами, достижениями культуры и идеями сложилась уникальная национальная идентичность Казахстана и его особый бренд многостороннего сотрудничества.

Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии.

Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и обеспечиваем исключительные условия для ведения бизнеса в Казахстане".

Президент:

"В то же время мы надеемся на взаимную ответственность со стороны наших зарубежных партнеров. В этом заключаются основные принципы нашей политики.

В свою очередь это создает равные права и возможности для малых и средних предприятий, которые играют очень важную роль в экономическом развитии нашей страны.

В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40%. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, наше стремление к диверсификации укрепляется. Мы наблюдаем рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение.

Мы приглашаем всех, кто заинтересован в поиске новых возможностей для делового и экономического партнерства".

Касым-Жомарт Токаев:

"К примеру, Срединный коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европейским Союзом, открывает новые возможности для торговли и инвестиций. Этот маршрут позволит сократить время перевозки товаров через Индийский океан почти вдвое.

Хочу также подчеркнуть ключевую роль Казахстана в инициативе "Пояс и путь", которая способствует экономическому развитию и укреплению внутрирегиональных контактов.

Мы стремимся к укреплению физической взаимосвязи между государствами и людьми, присутствующими здесь сегодня, а также к укреплению связей между нашими сообществами в качестве партнеров и друзей.

Учитывая все эти факторы, сегодня мы можем сказать, что Казахстан является действительно глобальным, а главное, надежным торгово-экономическим партнером".

Глава государства:

"Наша страна всегда прилагала все усилия во имя укрепления мира и международной безопасности. Мы решительно выступаем за ядерное разоружение и привержены Договору о нераспространении ядерного оружия. Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии со штаб-квартирой в Астане стало авторитетным механизмом для решения региональных и глобальных проблем.

Мы активно участвуем в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане. Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана".

Президент:

"Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с нашими глобальными и региональными партнерами. И мы намерены наращивать региональное сотрудничество с братскими странами Центральной Азии.

Внутри Казахстана мы предпринимаем новые усилия по проведению реформ, чтобы внедрить принципы справедливости, верховенства закона, равенства и правосудия. Мое кредо сформулировано четко: закон и порядок. Это прочная основа для построения "Нового Справедливого Казахстана".

За очень короткий период времени мы реформировали наши институты, ограничили полномочия президента, внесли изменения в Конституцию, перезагрузили политическую и экономическую системы, искоренили коррупцию. Так что современный Казахстан отличается от того, каким он был, скажем, два года назад.

Наш путь преобразования существующей системы еще далек от завершения. Мы понимаем, что политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут спасти нас от ловушки среднего дохода и сделать нашу экономику более устойчивой".

Касым-Жомарт Токаев:

"Уровень воды в двух великих реках нашего региона – Сырдарье и Амударье – к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.

Проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой. Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путем тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер.

Для обсуждения этих и других вопросов, связанных с климатом в регионе, я предлагаю создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы и провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций.

Наша страна могла бы предложить огромные возможности "зеленой" экономики и стать центром возобновляемой энергетики. Однако время не на нашей стороне. Для декарбонизации и создания "зеленой" экономики с необходимой скоростью нам нужны ресурсы и партнерские отношения".

Глава государства:

"Чрезвычайная климатическая ситуация на планете является нагляднейшим примером нашей взаимозависимости и общей судьбы. Хотим мы того или нет, но мы связаны друг с другом.

Учитывая эту реальность, тот, кто придумает, как работать вместе, добьется успеха, а неспособный – потерпит неудачу. Принципы и ценности ООН, лежащие в основе многостороннего подхода, являются не просто наиболее эффективным способом решения этой проблемы – это единственный путь.

Таковы принципы, интеллектуальные корни Международного форума Астана – пространства для диалога с целью решения общих проблем и продвижения к сотрудничеству, развитию и прогрессу".

Президент:

"Я с оптимизмом ожидаю, что конструктивные дискуссии в течение следующих двух дней смогут продвинуть нас к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству.

Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс.

Я желаю положительных результатов для каждого из вас и для этого Форума. Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий".