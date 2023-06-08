Что известно о новом комедийном шоу Ұnight show

Ұnight show – уникальный комедийный проект, собравший все самые актуальные жанры современного юмора: скетчи, миниатюры, пародии, импровизации.

По замыслу авторов шоу, в исполнении талантливых актеров-комиков (Еркебулан Бердалиев, Азамат Есмырзаев, Есет Мурзагазиев, Элдар Жумагалиев и др.) на сцене оживают самые разные ситуации – нелепые и трогательные, веселые и конфликтные, те самые, в которые все мы попадаем ежедневно. Близость к реальной жизни, злободневность и актуальность юмора – на это делают ставку создатели Ұnight show.

Фото: "Ұnight show"

"Мы больше делаем упор на импровизацию, чем на постановочные номера. Они, конечно, тоже будут, планируются и музыкальные номера. Но главное для нас – импровизация". Еркебулан Мырзабек, продюсер проекта Ұnight show

Фото: "Ұnight show"

На YouTube-канале Еркебулана Мырзабека выходило экспериментальное шоу, где парни знакомились с девушками. Оно стало основой отдельной рубрики Ұnight show. По замыслу авторов, на сцену приглашается инста-звезда. Задача резидентов шоу – смешно и оригинально "подкатить" к девушке. На самом деле все очень серьезно – процедура состоит из двух туров, по результатам которых девушка выбирает победителя.

"В нашем шоу планируется несколько рубрик. Например, "Аз-ак фильм" – будем снимать кино прямо на сцене. Еще будет рубрика "Ұ-name". Это надо смотреть, словами не объяснить". Еркебулан Мырзабек, телеведущий

Фото: "Ұnight show"

Рубрика "Стресс-конференция" будет касаться серьезных тем: чиновники, депутаты, акимы. Словом, все попадут под замес крутого юмора!

Фото: "Ұnight show"

Как считают авторы проекта, зрители Ұnight show – это весь Казахстан, и все мы разные, но объединяет нас одно качество – умение посмеяться над собой!

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