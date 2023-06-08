Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 8 июня 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,65 тенге, евро – 477,65 тенге, рубля – 5,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 483 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,47 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 476,5 тенге, продажи – 481,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,39 тенге, продажи – 5,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 444,5 тенге, продажи – 446,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,44 тенге. Читайте также Названа средняя зарплата на предприятиях в Казахстане Биржа Binance потеряла около 1,4 млрд долларов за сутки – АФК Курс доллара еще снизился на торгах 7 июня

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