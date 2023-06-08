Токаев: Необходимо прекратить идеологию войн и конфликтов

Фото: akorda.kz

8 июня на пленарном заседании Международного форума Астана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо прекратить идеологию войн и конфликтов. Президент уточнил, что "нам требуется взглянуть глубже, увидеть корень проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня", сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, жизни простых людей по всему миру усложняются. "Нам необходимо это признавать. Не надо смотреть на заголовки только. Нам нужно уходить вглубь, обсуждать проблемы, которые, к сожалению, для нас общие. И нам необходимо справляться с этими проблемами. С моей точки зрения, диалог, обмен мнениями, открытость должны однозначно превалировать". Касым-Жомарт Токаев "Необходимо прекратить идеологию войн и конфликтов", – заключил он. Материал по теме Токаев на пленарном заседании МФА – текстовая трансляция Также Токаев заявил, что недавние "новые кризисы", начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами, угрожают хрупкой международной экосистеме. Читайте также Токаев: Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане

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