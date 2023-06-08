Президент: Новые кризисы угрожают хрупкой международной экосистеме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании МФА сказал, что недавние новые кризисы – начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами – угрожают хрупкой международной экосистеме, сообщает Zakon.kz.

По его словам, причины этой нестабильности уходят корнями глубоко в наше прошлое.

"Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас "блокового" мышления. Силы раскола не являются исключительно геополитическими. Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями". Президент Казахстана

По его словам, в совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывается глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и честная конкуренция.

"Это в свою очередь провоцирует социальную напряженность и раскол внутри государств и напряженность между ними. Увеличивающийся разрыв в культуре и ценностях: все эти тенденции превратились в экзистенциальные угрозы". Глава государства

Токаев отметил, что усилия, направленные на то, чтобы повернуть вспять эти тенденции, становятся все сложнее из-за широко распространенной дезинформации, которая сегодня становится еще более изощренной и опасной. Параллельно с этим новые технологии, начиная с искусственного интеллекта (ИИ) и заканчивая биотехнологиями, имеют глобальные последствия, но внедряются только в рамках узких национальных границ. В совокупности эти факторы подталкивают глобальный мировой порядок к критической точке.

"Результатом является растущее недоверие, которое оказывает негативное влияние на функционирование известных международных форумов, существующих рамок, режимов безопасности, механизмов в области нераспространения. Таким образом, мы сталкиваемся с неопределенностью, растущей нестабильностью и конфликтами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, это в свою очередь побуждает увеличивать расходы на оборону, на новейшие вооружения, которые в конечном счете ничего не гарантируют. Об этом свидетельствует и то, что впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия.

"Все это происходит как раз в тот момент, когда нам безотлагательно необходимо сосредоточиться на угрозе экзистенциального изменения климата". Глава государства

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо прекратить идеологию войн и конфликтов.