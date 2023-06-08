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Токаев пригласил инвесторов в Казахстан

Токаев пригласил инвесторов в Казахстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Касым-Жомарт Токаев на Международном форуме Астана пригласил инвесторов в Казахстан. По его словам, Казахстан уже не тот, каким был два года назад, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает оставаться экономическим двигателем в Центральной Азии.

"Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и предоставляем особые условия для ведения бизнеса в Казахстане. Одновременно с этим мы надеемся на то, что наши иностранные партнеры проявят дух взаимной ответственности – это основа нашей политики. Это в свою очередь создает равные права и возможности для малого и среднего бизнеса, который является очень важным фактором для экономического развития страны", – заявил глава государства.

Президент отметил, что Казахстан ускоряет работу по диверсификации экономики.

"Мы видим рост в разных отраслях, например, в автомобилестроении, фармацевтике, металлопереработке и машиностроении. Мы приглашаем всех вас рассмотреть новые возможности для бизнеса и экономического партнерства  с нами. Казахстан является по-настоящему глобальным, и что более важно, надежным торговым и экономическим партнером... В Казахстане мы принимаем усилия для проведения реформ, которые включают в себя принципы  верховенства закона права, равенство и справедливость. Мое кредо – закон и порядок. Что является хорошим фундаментом для строительства справедливого Казахстана. Мы перезапустили политические и экономические системы, мы боремся с коррупцией. Современный Казахстан отличается от того Казахстана, который мы знали два года назад", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. 

 В Астане проходит международный форум с участием президента. 

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