Токаев пригласил инвесторов в Казахстан

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Президент Касым-Жомарт Токаев на Международном форуме Астана пригласил инвесторов в Казахстан. По его словам, Казахстан уже не тот, каким был два года назад, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает оставаться экономическим двигателем в Центральной Азии. "Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и предоставляем особые условия для ведения бизнеса в Казахстане. Одновременно с этим мы надеемся на то, что наши иностранные партнеры проявят дух взаимной ответственности – это основа нашей политики. Это в свою очередь создает равные права и возможности для малого и среднего бизнеса, который является очень важным фактором для экономического развития страны", – заявил глава государства. Президент отметил, что Казахстан ускоряет работу по диверсификации экономики. "Мы видим рост в разных отраслях, например, в автомобилестроении, фармацевтике, металлопереработке и машиностроении. Мы приглашаем всех вас рассмотреть новые возможности для бизнеса и экономического партнерства с нами. Казахстан является по-настоящему глобальным, и что более важно, надежным торговым и экономическим партнером... В Казахстане мы принимаем усилия для проведения реформ, которые включают в себя принципы верховенства закона права, равенство и справедливость. Мое кредо – закон и порядок. Что является хорошим фундаментом для строительства справедливого Казахстана. Мы перезапустили политические и экономические системы, мы боремся с коррупцией. Современный Казахстан отличается от того Казахстана, который мы знали два года назад", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. В Астане проходит международный форум с участием президента. Читайте также Президент Казахстана высказался о предотвращении экологической катастрофы в ЦА

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