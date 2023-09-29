Токаев пригласил немецких инвесторов вкладывать в Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. Встреча прошла под эгидой Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ), сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы Акорды, глава государства отметил что в прошлом году, объем двусторонней торговли вырос на 25% и достиг 2,8 млрд долларов. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. Всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил немецкий подход к ведению бизнеса, основанный на принципах решительности, точности и ответственности. Президент выразил заинтересованность в создании производств, которые будут выпускать продукцию по формуле "Сделано в Казахстане с немецким качеством".

Глава государства обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. По его словам, прежде всего Казахстан готов стать надежным партнером в области природных ресурсов и критически важных сырьевых материалов, в которых нуждается промышленность Германии и Европы.

"Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Именно поэтому я предложил Канцлеру Олафу Шольцу создать Консорциум для реализации совместных сырьевых проектов. Эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Я приглашаю частных немецких инвесторов присоединиться к этому Консорциуму," – отметил Президент.

Фото: akorda.kz

Следующим перспективным направлением было названо сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, у нашей страны есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем "зеленого" водорода. В настоящее время имеется соглашение с германо-шведской компанией Svevind Group на 50 млрд долларов по производству зеленого водорода. Это один из крупнейших проектов такого рода в мире. В дальнейшем производство "зеленого" водорода может открыть путь для выпуска "зеленых" стали, алюминия и других металлов. Президент выразил уверенность, что объединение немецких технологических решений с казахстанскими природными и человеческими ресурсами способно привести к высоким результатам.

Следующей областью для кооперации было названо использование потенциала транспорта и логистики. По словам главы государства, в новой геополитической реальности "Средний коридор" приобретает все большее значение для обеспечения связи между Европой и Азией.

Фото: akorda.kz

Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере сельского хозяйства.

"Казахстан планирует стать региональным продовольственным хабом. Для этого будет создана межрегиональная система торгово-логистических связей, соединяющих производство, хранение и распределение продукции. К развитию устойчивого сельского хозяйства в Казахстане могут быть привлечены многие немецкие компании из самых разных областей - от биотехнологий и удобрений до спутникового зондирования и искусственного интеллекта; от сельскохозяйственной техники, ирригации и пищевой промышленности до генетики и возобновляемых источников энергии", – отметил Президент.

Фото: akorda.kz

По мнению Касым-Жомарта Токаева, еще одним приоритетным направлением сотрудничества может стать сфера IT-технологий. Президент подчеркнул, что усилия Казахстана по цифровой трансформации получили мировое признание. ООН включила нашу систему электронного правительства в список ТОП-30.

"Мы планируем увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до 1 млрд долларов и укрепить наш человеческий капитал, подготовив к 2025 году 100 тысяч конкурентоспособных на глобальном уровне IT-специалистов. Мы открыты для различных видов сотрудничества с нашими немецкими партнерами, включая запуск проектов в области НИОКР, стартапов, образования, связи и других актуальных сферах", – заявил Президент.

Следующими актуальными сферами для сотрудничества были названы развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций. В области человеческого капитала уже было инициировано создание Казахстанско-германского инженерного института при Каспийском государственном университете и Казахстанско-германского института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете. Было отмечено, что в части привлечения инвестиций, Казахстан предоставляет все возможности для иностранных инвесторов через платформу Международного финансового центра "Астана".

Касым-Жомарт Токаев пригласил германских бизнесменов активно участвовать в реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, открытие новых производств и внедрение передовых немецких технологий.

В ходе мероприятия с докладами выступили также Председатель правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер, член правления Федерального союза германской промышленности (BDI) Вольфганг Нидермарк, а также топ-менеджеры ряда крупных немецких компаний, таких как Deutsche Bahn, Knauf, Wilo, BASF, Rhenus, Svevind и др. Они представили свое видение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества с Казахстаном в соответствующих отраслях экономики.

Восточный комитет германской экономики (ВКГЭ) представляет собой региональную инициативу ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 400 компаний-членов.

Ранее сообщали что Токаев прибыл в Германию 28 сентября 2023 года. Во время встречи Касым-Жомарта Токаева с Федеральным канцлером Олафом Шольцем стало известно, что Германия хочет получать от Казахстана больше нефти. После переговоров Глава государства провел брифинг для журналистов, где рассказал о возможных территориальных притязаниях со стороны России.