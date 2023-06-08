Глава ЮНЕСКО процитировала Абая на форуме в Астане

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле на Международном форуме Астана процитировала Абая Кунанбаева. Она отметила, что проблема трансграничных вод требует сотрудничества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ЮНЕСКО высказалась о водных ресурсах. По ее словам, проблема трансграничных вод требует сотрудничества.

"Что мы делаем в ЮНЕСКО со странами Центральной Азии для решения этой проблемы. С 2021 году мы работаем над обеспечением более глубокого понимания через науку, чтобы подготовиться к возможному переполнению горных озер из-за таяния ледников. Это важное научное сотрудничество. Хочу процитировать великого поэта Абая: "Глупость – это отсутствие знаний, и без знаний невозможно ничего достичь". То есть нам нужно начинать всю нашу деятельность с научного сотрудничества", – пояснила Одрэ Азуле.

Она также добавила, что у них в планах к 2025 году составить карту ледников и подледных озер в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.

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