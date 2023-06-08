Итальянский футболист Эмерсон первым выиграл все три европейских клубных турнира

Защитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Эмерсон Палмьери дос Сантос стал первым игроком в мире, кому удалось завоевать трофеи во всех трех европейских клубных турнирах, сообщает Zakon.kz.

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Первый свой титул на турнирах под эгидой УЕФА 28-летний итальянец завоевал, когда защищал цвета лондонского "Челси", в 2019 года он стал победителем Лиги Европы. Спустя два года защитник поднял трофей Лиги чемпионов, также играя за "аристократов". А в составе "Вест Хэма" Эмерсон пополнил свою копилку трофеев, накануне победив в финале Лиги конференций.

В решающем матче "Вест Хэм" переиграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1.







Счет в финальном матче открыл нападающий "Вест Хэма" Мохамед Саид Бенрахма, который реализовал пенальти. Спустя мгновение игрок "Фиорентины" Джакомо Бонавентура восстановил равновесие. Англичане забили победный гол на 90-й минуте усилиями Джаррода Боуэна.







Тем временем уже известны команды-победители в двух клубных турнирах Европы нынешнего сезона. Осталось определить самую лучшую дружину в Лиге чемпионов, за главный трофей которого 10 июня поспорят "Манчестер Сити" (Англия) и "Интер" (Италия).

