"Не душите нас": костанайский бизнес просит снизить ставку розничного налога до 2%

Костанайские предприниматели утверждают, что действующая ставка вкупе с другими их разоряет. Налоговики снижать не рекомендуют, ссылаясь на убытки для бюджета. Корреспондент Zakon.kz разбирался в ситуации.

Возможность есть, но…

Розничный налог вводили для поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Тогда по 114 пунктам деятельности предприниматели платили 3% от оборота. В этом году его действие возобновили, но ставка выросла до 4%, при этом число деятельности увеличилось до 190. Перейти на этот специальный налоговый режим можно с любого применяемого режима налогообложения, если бизнес соответствует нормативам.

"Подать заявление на смену налогового режима можно в любом месяце, но если подается уведомление в июне, то розничный налог начнет действовать с 1 июля ", – рассказал на прошедшем накануне брифинге руководитель отдела камерального мониторинга Департамента госдоходов по Костанайской области Рустем Кусалин.

По его словам, сейчас ведутся переговоры между органами государственных доходов и представителями маслихата и бизнеса о возможности уменьшения ставки налога с 4% до 2%. До 1 июля этот вопрос должен решиться, но пока непонятно в чью пользу.

"Бюджет понесет убытки"

Этот же вопрос обсуждали в Региональной палате предпринимателей по Костанайской области.

"По нашим данным, в области уже 58 налогоплательщиков перешли на розничный налог, из них 37 только в городе Костанае. Мы посчитали налоги по их по оборотам за второе полугодие 2022 года по ставке 4% и получилась сумма 112 млн 200 тыс. тенге. Если налог снизится до 2%, то сумма станет порядка 87 млн тенге", – пояснил во время совещания в палате заместитель руководителя Управления госдоходов по Костанаю Темиржан Губайдулин.

По его словам, только в областном центре работают 24 тыс. индивидуальных предпринимателей – из них около 13,3 тыс. по виду деятельности подпадают под розничный налог.

"Среди них и те, кто работает по "упрощенке", если за полугодие они превышают пороговое значение дохода в 82,9 млн тенге, то переходят на общеустановленный режим с налогообложением по ставке 10%. Я уже не говорю про ИП, находящиеся на общеустановленном режиме, исчисляющие 20% КПН, 10% ИПН и 12% НДС. Если они начнут массово переходить на розничный налог, то это будет очень чувствительно для бюджета", – сказал Темиржан Губайдулин.

Бизнес рад новшеству, но просит 2%

Представители МСБ жалуются на сложности. С 2020 года некоторые товары подорожали от 100 до 150%. Бизнесу не хватает оборотных средств, еще и порог по НДС был понижен.

"По подсчетам алматинских коллег, которые провели расчеты для обоснования снижения ставки розничного налога, сегодня средняя выручка составляет 180 тыс. тенге. Такая же ситуация и у нас: прибыль предпринимателя с 20% накруткой составляет около 120 тыс. тенге в месяц – это доход самозанятого", – сказала предприниматель Людмила Антонян.

Она добавила, что те же магазины у дома – бизнес с низкой маржой. При этом надбавка на социально значимые товары должна быть не более 15%.

"Мы даже 10% накручиваем и с ежедневной продажи 50 пакетов молока в год уходим в минус на 62 тыс. тенге, похожая ситуация и с хлебом. Мы не имеем права брать деньги за пакеты для хлеба, а их мы тоже закупаем в большом количестве. Все это приведет к выдавливанию микробизнеса с рынка", – сказала предприниматель.

Согласна с коллегой и предприниматель Виктория Ли.

"За 2022 года моя чистая выручка была 386 тыс. тенге в месяц. Но в конце 2022 года мы перешагнули порог НДС, и я честно встала на учет по НДС. На сегодняшний момент мои убытки составляют порядка 550 тыс. тенге. Снижение порога по НДС многих подкосило", – заявила она.

Предприниматель считает, что когда налоговая ставка будет не очень большой, то бизнес перестанет дробить ИП, начнет показывать выручку в полном объеме. Розничный налог – это хорошая и нужная инициатива. И если не будет учета по НДС, тогда не нужен и бухгалтер. А ставку розничного налога необходимо снизить и если экономия составит даже сумму в пределах 100 тыс. тенге, то у бизнеса появится возможность нанять техничку или грузчика, а не делать эту работу самому.

Депутаты, кажется, хотят, но не делают

По мнению депутата областного маслихата Махаббата Жутаева, лучше брать маленькие налоги с больших оборотов, чем большие налоги с нулевых. По его подсчетам, сегодня в тени работает около 30% бизнеса, и переход на розничный налог даст возможность платить посильные суммы, бизнес сможет брать кредиты, развиваться, наращивать обороты. Эта мера начнет стимулировать предпринимателей. Быстрого результата бюджет не получит, но через три года налогов станет больше за счет легализации бизнеса.

"Сегодня под розничный налог подпадает 190 видов деятельности со ставкой 4% от оборота. Но, по сути, эта практически такая же налоговая нагрузка на бизнес, которая была и раньше, только постановки на НДС нет. Конечно, наполнение бюджета важно, но когда налог в 2% будет работать, мы начнем получать больше", – подчеркнул депутат.

По его словам, возможность у депутатов маслихатов снизить этот процент в два раза есть. Но нужна четкая договоренность между городскими, районными и областным маслихатом о том, какой размер ставки утверждать.

"Сейчас все молчат, но до 1 июля у нас еще есть время. Не совсем понятно, в чем заключается проблема? Кто должен инициировать вынесение такого постановления и на каком основании? Складывается ощущение, что идет торможение в принятии решения с оглядкой на фразу "мы потеряем в пополнении бюджета". Но нужны четкие расчеты", – добавил Жутаев.

Председатель маслихата Житикаринского района Нурлан Уразалинов пояснил, что на рассмотрение в маслихат должен зайти полноценный документ со всеми обоснованиями. А кто должен заняться сбором и подготовкой этих материалов, им не ясно.

"Областной маслихат тоже не может самостоятельно взяться за эту работу, так как у нас нет налогооблагаемой базы. Есть городские предприятия, есть районные, а областных нет, хотя мы вполне могли бы вместе с юристами написать документ. Но нам не с чего начать, и права на это нет", – сказал Махаббат Жутаев.

Эксперт Палаты предпринимателей Айсулу Койгельдина отметила, что письмо с инициативой от бизнеса они уже готовили, и даже отправили его в маслихаты с просьбой понизить коэффициент по всем 190 видам деятельности. И уже депутаты должны решить, уменьшать ставку или нет.

"Бизнес заинтересован в применении розничного налога, мы же просим снизить ставку налога не для всех, а только для этих 190 видов деятельности, которые имеют низкую маржинальность и говорить о том, что вся "упрощенка" перейдет на него – это только предположение. И расчеты налоговых органов считаем некорректными. Мы же понимаем, что розничный налог вводится временно, чтобы снизить налоговую нагрузку для мелкого бизнеса", – сказала эксперт.

По запросу маслихата в Палате не только подготовили предложение, но и прикрепили к нему обращения бизнеса с выкладками, чтобы депутаты могли их наглядно посмотреть и убедиться, что после уплаты налогов бизнес в убытках. Теперь дело остается только за народными избранниками.