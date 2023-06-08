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19-летний Беллингем стал самым дорогим английским футболистом в истории

Футбол Переход Реал Фото: Instagram/judebellingham
Немецкая "Боруссия" объявила о переходе 19-летнего полузащитника Джуда Беллингема в мадридский "Реал". "Дортмундцы" заработают на продаже англичанина 115 миллионов фунтов с учетом бонусов, сообщает Zakon.kz.

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А сам Беллингем станет самым дорогим футболистом из Англии. Стоимость его рекордного трансфера превысила ту сумму, которую "МанСити» заплатил два года назад "Астон Вилле" за Джека Грилиша (100 млн фунтов). На третьей позиции дорогих англичан идет Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), его оценили в 80 млн фунтов.

Джуд Беллингем и "Реал" подпишут договор на шесть лет, в течение которого могут быть добавлены бонусы за выступления игрока и клуба. В ближайшие дни футболист пройдет медосмотр. Эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих коллективов. 

Англичанин играет за "Боруссию" с июля 2020 года, куда перешел из английского "Бирмингема" за 25 млн евро. За три сезона в Бундеслиге он сыграл 132 матча, забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.

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