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Спорт

Беллингем собирается надеть майку дортмундской "Боруссии"

Футбол Переход Боруссия, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:58 Фото: Instagram/jobebellingham
Родной брат знаменитого футболиста мадридского "Реала" Джуда Беллингема, 19-летний Джоб Беллингем планирует перейти в немецкую "Боруссию" за 25 млн фунтов, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, молодой английский полузащитник решил выступать за "черно-желтых", где ранее до перехода в "Реал" играл его старший брат Джуд.

Права на 19-летнего футболиста принадлежат английскому "Сандерленду", который хочет получит 25 млн фунтов от будущей сделки.

В прошедшем сезоне английской первой лиги Джоб сыграл 43 матча, где забил 4 гола и сделал 3 передачи.

Беллингем-младший помог "Сандерленду" вернуться в АПЛ через игры плей-офф.

Ровно два года назад "Боруссия" объявила о переходе тогда еще 19-летнего Джуда Беллингема в "Реал".

В тот момент "дортмундцы" заработали на продаже англичанина 115 млн фунтов с учетом бонусов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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