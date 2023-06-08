В Казахстане патронатным воспитателям вдвое повысили зарплату

По инициативе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК с 11 июня текущего года в два раза повышен размер оплаты услуг патронатных воспитателей, сообщает Zakon.kz.

Так, если раньше размер оплаты их услуг составлял 60 тысяч тенге, то теперь он увеличился до 35 месячных расчетных показателей и составил 120 750 тенге.

По словам председателя комитета Насымжан Оспановой, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из приоритетных направлений государственной политики. Повышение размера оплаты услуг патронатных воспитателей позволит достичь ряда результатов.

"Мы предполагаем, что повышение оплаты услуг патронатных воспитателей будет способствовать улучшению уровня жизни детей, воспитывающихся в этих семьях", – отметила Насымжан Оспанова.

В комитете напомнили, что на данный момент в стране существуют четыре альтернативные формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство), патронат и приемная семья.

В различных интернатных организациях воспитываются более трех тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ведомстве также сообщили, что за последние 10 лет количество воспитанников детских домов снизилось в три раза, а самих детских домов – в 2,5 раза.

Этому способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства, материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот.

Для дальнейшей эффективной реализации инициатив в данном направлении министерство внесло изменения в Положение о патронатном воспитании, что в итоге привело к повышению оплаты труда патронатных воспитателей.

Патронат устанавливается над несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе находящимися в организации образования, медицинской или другой организации, несовершеннолетними детьми, подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения.