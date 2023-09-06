Насколько повысили зарплату воспитателям детсадов в Казахстане

С января 2020 года по поручению главы государства в Казахстане осуществляется ежегодное повышение заработной платы воспитателям детских садов. Об этом 6 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, с сентября 2023 года зарплату педагогов дошкольного воспитания и обучения повысили еще на 30%.

"Эта мера коснется 97 тыс. воспитателей страны". Пресс-служба Минпросвещения РК

Также в ведомстве рассказали, что для усиления кадрового потенциала системы дошкольного образования 20 390 педагогов пройдут обучение и повысят свою профессиональную квалификацию. В 79 дошкольных организациях функционируют "Центры компетенций", где воспитатели могут обмениваться опытом и распространять лучшие практики.

"Вместе с тем правительством принимаются меры по открытию новых мест в детских садах. С начала года открыты 307 дошкольных организаций на 29 620 мест. Всего до конца года планируется открытие 81 тыс. новых мест в детских садах, а до 2025 года – 223 тыс. новых мест". Пресс-служба Минпросвещения РК

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что министерством создается единая база учета очередности для дошкольных организаций.

"Это обеспечит прозрачность услуг, единые реестры данных и снижение коррупционных рисков". Пресс-служба Минпросвещения РК

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить заработную плату воспитателей детских садов с одновременным снижением рабочей нагрузки на них в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. В апреле 2023 года Министерство просвещения РК разработало соответствующий проект поправок в систему оплаты труда. А в июне стало известно, что зарплату воспитателей детсадов поднимут с 1 сентября.