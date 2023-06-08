Мажилисмены посетили АО "АрселорМиттал Темиртау"

7 июня 2023 года в Темиртау состоялось выездное заседание Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК.

В заседании приняли участие представители республиканских государственных органов, министерств и ведомств; руководители Карагандинской области и Темиртау, руководители территориальных департаментов и управлений области.

В ходе заседания рассмотрены вопросы экологической, энергетической и промышленной безопасности АО "АрселорМиттал Темиртау". Заседание открыл Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы – председатель комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: Игоря Узаревича

В заседании также приняли участие менеджмент компании "АрселорМиттал Темиртау" – технический директор К.Г.Цимбал, заместитель генерального директора по вопросам ТБ В.Е.Воропаев, директор по экологии М.М. Куантаева и другие.

"Наши планы – достигнуть снижения на 18% к 2030 году, где основная роль отводится с оптимизации производства и расхода топлива для доменного процесса, переходу работы ТЭЦ на комбинированное и газообразное топливо, улучшению процесса горения. Наши текущие крупные проекты – это строительство новых коксовых батарей, отвечающих европейским нормам экологии. После ввода новых батарей, старые будут выводиться из производства до полной остановки. Мы строим новый цех очистки коксового газа, ведем работы по модернизации систем очистки газов в цехах первого передела, на финише строительства проект ввода в эксплуатацию нового котла №7". Технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал

Фото: Игоря Узаревича

В рамках выездного заседания мажилисмены посетили металлургический комбинат. В частности мажилисмены посетили аглопроизводство, электрофильтры на агломашине № 5, ТЭЦ-ПВС, котельный цех, дымовую трубу, хвостохранилище №3 и золошламонакопитель, а также шлакоперерабатывающий участок.

Фото: Игоря Узаревича

В ходе выездного заседания вопросы, поднятые мажилисменами и другим участниками встречи обсуждены. Приоритетные вопросы, энергоснабжение, работа ТЭЦ, экологические аспекты, находятся в работе.

Фото: Игоря Узаревича

"Наши перспективные проекты – это установка электрофильтров и последующая модернизация до гибридных на аглодоменном производстве, проект утилизации конверторного газа, замена котлов ТЭЦ на комбинированный тип потребления топлива, установка ветровых генераторов. По улучшению технологического процесса – это ввод в работу обогатительных фабрик, улучшение процесса горения и снижение потребления водных ресурсов и электроэнергии. В соответствии с требованиями законодательства, для постоянного контроля за выбросами компания уже имеет системы онлайн мониторинга, и работает над установкой новых систем для контроля концентрации загрязняющих веществ на основных источниках. Мы участвуем в пилотном проекте подключения наших систем мониторинга для тестирования передачи данных напрямую в департамент экологии", – подытожил технический директор.