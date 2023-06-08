Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев обратился к участникам пленарного заседания Евразийской группы

Токаев обратился к участникам пленарного заседания Евразийской группы Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам 38-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Его обращение в ходе заседания зачитал руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов.

"Подтверждением приверженности Казахстана стандартам FATF является ряд принятых за последние годы решений. Так, подразделение финансовой разведки получило статус центрального органа, напрямую подотчетного главе государства. Утверждена концепция развития финансового мониторинга до 2026 года. Подписан указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов, для реализации которого был подготовлен специальный законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении Парламента".Приветственное слово Касым-Жомарта Токаева

Также с обращением к участникам выступила председатель Группы "Эгмонт" Ксолисиле Ханьиле, которая подчеркнула, что система ПОД/ФТ Казахстана демонстрирует поступательное развитие. Она отметила, Агентство по финансовому мониторингу, как главный координирующий орган в сфере ПОД/ФТ, смогло выстроить межведомственное взаимодействие с компетентными органами страны.

"В Казахстане действуют эффективные межведомственные площадки, координируемые Администрацией президента. Есть четкий план по минимизации рисков ОД/ФТ, реализуемый всеми участниками. Деятельность госорганов осуществляется на основе риск-ориентированного подхода. Это лишь часть достижений Казахстана в сфере ПОД/ФТ".Ксолисиле Ханьиле

Основной темой 38-го пленарного заседания ЕАГ станет защита отчета взаимной оценки Казахстана на соответствие стандартам FATF.

В мероприятии принимают участие более 200 делегатов из 20 стран, в том числе девять руководителей подразделений финразведок государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), участники из девяти стран-наблюдателей (Армения, Иран, Монголия, Сербия, США, Германия, Корея, Турция, Франция), а также приглашенные гости.

Читайте также

"Бой первоклассных джиу-джитсеров": прогноз Фараби Давлетчина на UFC 289

Количество проблемных дольщиков в Акмолинской области уменьшилось

В селе Костанайской области установят ограничительные мероприятия из-за бруцеллеза коров

Динара Халдарова
АФМ РК Олжас Бектенов Токаев Касым-Жомарт Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления