Токаев обратился к участникам пленарного заседания Евразийской группы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам 38-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Его обращение в ходе заседания зачитал руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов.



"Подтверждением приверженности Казахстана стандартам FATF является ряд принятых за последние годы решений. Так, подразделение финансовой разведки получило статус центрального органа, напрямую подотчетного главе государства. Утверждена концепция развития финансового мониторинга до 2026 года. Подписан указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов, для реализации которого был подготовлен специальный законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении Парламента". Приветственное слово Касым-Жомарта Токаева

Также с обращением к участникам выступила председатель Группы "Эгмонт" Ксолисиле Ханьиле, которая подчеркнула, что система ПОД/ФТ Казахстана демонстрирует поступательное развитие. Она отметила, Агентство по финансовому мониторингу, как главный координирующий орган в сфере ПОД/ФТ, смогло выстроить межведомственное взаимодействие с компетентными органами страны.

"В Казахстане действуют эффективные межведомственные площадки, координируемые Администрацией президента. Есть четкий план по минимизации рисков ОД/ФТ, реализуемый всеми участниками. Деятельность госорганов осуществляется на основе риск-ориентированного подхода. Это лишь часть достижений Казахстана в сфере ПОД/ФТ". Ксолисиле Ханьиле

Основной темой 38-го пленарного заседания ЕАГ станет защита отчета взаимной оценки Казахстана на соответствие стандартам FATF.