#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.05
542.99
5.98
Право

Сенат ратифицировал поправки в Соглашение по противодействию финансированию терроризма

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 10:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 3 марта 2025 года на пленарном заседании ратифицировали поправки в Соглашение о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Ратификация Протокола позволит привести национальное законодательство в соответствие с обновленными стандартами ФАТФ, включая противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения, оптимизировать систему финансового мониторинга за счет унификации процедур и терминологии, а также укрепить международное сотрудничество в рамках ЕАГ.

Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, Казахстан, являясь одним из государств – основателей Евразийской группы с 2004 года, традиционно играет ключевую роль в деятельности этой организации. Сегодня ЕАГ объединяет девять стран, включая таких значимых партнеров, как Россия, Китай и Индия, формируя единое пространство противодействия финансовым преступлениям. Это мощная региональная структура, которая помогает внедрять стандарты Группы в качестве финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

"Наша страна не только активно участвует в работе ЕАГ, но и вносит существенный финансовый вклад – около 15% бюджета организации. Это подтверждает нашу ответственность как регионального участника", – пояснил он.

Протокол уточняет цели и задачи ЕАГ, актуализирует фундаментальные термины в соответствии с действующими международными антиотмывочными стандартами, регламентирует создание и функционирование дополнительных рабочих форматов, вносит дополнительные требования к должности председателя ЕАГ и совершенствует порядок формирования и исполнения бюджета ЕАГ. Сегодня Протокол уже ратифицировали 7 стран – участниц ЕАГ.

Ранее документ ратифицировал Мажилис.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Обновлены правила направления для обучения за рубежом в рамках академической мобильности
Право
10:26, Сегодня
Обновлены правила направления для обучения за рубежом в рамках академической мобильности
Органы опеки будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком
Право
10:20, Сегодня
Органы опеки будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком
Часть сел в Акмолинской области будут преобразованы или упразднены
Право
09:30, Сегодня
Часть сел в Акмолинской области будут преобразованы или упразднены
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: