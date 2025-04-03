Сенат ратифицировал поправки в Соглашение по противодействию финансированию терроризма

Депутаты Сената 3 марта 2025 года на пленарном заседании ратифицировали поправки в Соглашение о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Ратификация Протокола позволит привести национальное законодательство в соответствие с обновленными стандартами ФАТФ, включая противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения, оптимизировать систему финансового мониторинга за счет унификации процедур и терминологии, а также укрепить международное сотрудничество в рамках ЕАГ.

Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, Казахстан, являясь одним из государств – основателей Евразийской группы с 2004 года, традиционно играет ключевую роль в деятельности этой организации. Сегодня ЕАГ объединяет девять стран, включая таких значимых партнеров, как Россия, Китай и Индия, формируя единое пространство противодействия финансовым преступлениям. Это мощная региональная структура, которая помогает внедрять стандарты Группы в качестве финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

"Наша страна не только активно участвует в работе ЕАГ, но и вносит существенный финансовый вклад – около 15% бюджета организации. Это подтверждает нашу ответственность как регионального участника", – пояснил он.

Протокол уточняет цели и задачи ЕАГ, актуализирует фундаментальные термины в соответствии с действующими международными антиотмывочными стандартами, регламентирует создание и функционирование дополнительных рабочих форматов, вносит дополнительные требования к должности председателя ЕАГ и совершенствует порядок формирования и исполнения бюджета ЕАГ. Сегодня Протокол уже ратифицировали 7 стран – участниц ЕАГ.

Ранее документ ратифицировал Мажилис.