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В компании "Алтыналмас" прокомментировали ситуацию на руднике Бестобе

В компании "Алтыналмас" прокомментировали ситуацию на руднике Бестобе Фото: пресс-служба "Алтыналмас"
Компания "Алтыналмас" по итогам переговоров, проведенных 7 июня с населением поселка Бестобе и сотрудниками компании, выступила с официальным заявлением по дальнейшей судьбе рудника.

С июля 2021 года работа рудника Бестобе остановлена после выполнения ряда требований активистов поселка Бестобе. Коллектив отправлен в простой по независящим от работодателя причинам.

Работодатель по своей инициативе выплачивал с июля 2021 по январь 2023 года работникам рудника, находящихся в простое, среднюю заработную плату, и до сих пор выплачивает им минимальную зарплату с учетом отраслевого коэффициента.

Руководство "Алтыналмас" неоднократно встречалось с активистами поселка с участием местных исполнительных органов, представителями министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В сообщении компании сказано, что у группы активистов меняются выдвигаемые требования, в итоге с ними сложно выстроить конструктивный диалог.

В ответ на незаконные требования части общественности, деятельность "Алтыналмас" была проверена госорганами в лице прокуратуры, даны разъяснения компетентному органу – Мининдустрии, а также местному акимату.

Компания была готова выполнить основные требования жителей по откачке грунтовых вод из шахты с учетом выполнения своих обязательств со стороны общественности и коллектива условий протокольного решения, подписанного 3 мая этого года.

Компания также готова вывести на работу часть сотрудников, которые будут задействованы в процессе откачки грунтовых вод, а остальным сотрудникам рудника, предлагается трудоустройство на других проектах Группы компаний.

"Однако стороны не пришли к компромиссу по вопросу переноса фабрики "Казахалтын Технолоджи". Сама постановка данного вопроса противоправна, поскольку фабрика построена и работала на законных основаниях", – говорится в сообщении.

Не достигнув договоренностей с населением компания "Алтыналмас", заявляет о готовности вернуть право недропользования рудника Бестобе государству и начать ликвидационные работы.

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