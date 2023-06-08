Казахстанцы стали чаще отдыхать за рубежом

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2023 года за рубеж выехали 1,4 млн казахстанцев. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года ( 845,2 тыс. человек), сообщает Zakon.kz.

При этом Казахстан местом для туризма выбрали 1,1 млн иностранцев. Это количество также выросло по сравнению с январем-мартом 2022 года в 3,9 раза (293,2 тыс. человек).

Внутри страны за три месяца текущего года отдохнули 1,3 млн человек (в 2022 году – 1,1 млн человек).

Как посчитали в Бюро нацстатистики, количество мест размещения внутри страны составило – 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года это количество также выросло на 92 единицы.

При этом было обслужено 1,5 млн посетителей. В курортных зонах побывали более 703 тыс. человек.

Объем услуг, оказанных в курортных зонах за три месяца, составил 43,1 млрд тенге, что также на 64,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Стоит отметить, что в Казахстане имеется 25 мест с рейтингом 5 звезд, где за первый квартал принято 173 тысячи гостей.