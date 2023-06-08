Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы стали чаще отдыхать за рубежом

Казахстанцы стали чаще отдыхать за рубежом Фото: pixabay
По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2023 года за рубеж выехали 1,4 млн казахстанцев. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года ( 845,2 тыс. человек), сообщает Zakon.kz.

При этом Казахстан местом для туризма выбрали 1,1 млн иностранцев. Это количество также выросло по сравнению с январем-мартом 2022 года в 3,9 раза (293,2 тыс. человек).

Внутри страны за три месяца текущего года отдохнули 1,3 млн человек (в 2022 году – 1,1 млн человек).

Как посчитали в Бюро нацстатистики, количество мест размещения внутри страны составило – 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года это количество также выросло на 92 единицы.

При этом было обслужено 1,5 млн посетителей. В курортных зонах побывали более 703 тыс. человек.

Объем услуг, оказанных в курортных зонах за три месяца, составил 43,1 млрд тенге, что также на 64,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Стоит отметить, что в Казахстане имеется 25 мест с рейтингом 5 звезд, где за первый квартал принято 173 тысячи гостей.

Читайте также

Очень сильная жара, дождь, пыльная буря: погода в Казахстане на 9 июня

Токаев обратился к участникам пленарного заседания Евразийской группы

"Бой первоклассных джиу-джитсеров": прогноз Фараби Давлетчина на UFC 289

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления