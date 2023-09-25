Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане производство муки выросло на 3,7%

В Казахстане выросло производство муки Фото: pixabay
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за январь-июль 2023 года произведено 1,7 млн тонн муки, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

При этом на долю импорта пришлось 1,4% муки – в страну завезли 24,2 тыс. тонн продукции. Импорт за семь месяцев вырос на 1,1%.

На экспорт за семь месяцев текущего года отправлено более 1 млн тонн муки, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На внутреннем рынке всего реализовано 716 тыс. тонн продукции. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее.

В Нацбюро статистики напомнили, цена пшеничной муки первого сорта в среднем за килограмм составляет 225 тенге.

Читайте также

выставка
Холдинг "Байтерек" принимает участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"
Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления