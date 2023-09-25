В Казахстане производство муки выросло на 3,7%

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за январь-июль 2023 года произведено 1,7 млн тонн муки, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

При этом на долю импорта пришлось 1,4% муки – в страну завезли 24,2 тыс. тонн продукции. Импорт за семь месяцев вырос на 1,1%.

На экспорт за семь месяцев текущего года отправлено более 1 млн тонн муки, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На внутреннем рынке всего реализовано 716 тыс. тонн продукции. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее.

В Нацбюро статистики напомнили, цена пшеничной муки первого сорта в среднем за килограмм составляет 225 тенге.