Сибирскую язву выявили у жителей Жамбылской области

В Жамбылской области зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая сибирской язвы среди людей. Об этом 8 июня 2023 года рассказали в Комитете санитарно-эпидемического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что три случая выявлено в с. Тамды Таласского района, один случай – в с. Кольтоган Жуалынского района.

"В эпиданамнезе в трех случаях указан контакт с больными сельхозживотными: больные принимали участие в забое скота без ветеринарного освидетельствования, а фактором заражения явилось мясо больного КРС. В одном случае источник инфекции не установлен", – говорится в сообщении КСЭК.

Сибирской язвой чаще всего человек заражается при контакте с больными животными, то есть при уходе за ними, их забое, разделке туш, кулинарной обработке мяса, работе с животным сырьем, когда возбудитель проникает в организм человека через поврежденные кожные покровы, микротравмы слизистых оболочек.

Профилактика сибирской язвы: выявление, учет и обеззараживание мест захоронения сибиреязвенных трупов;

поголовная вакцинация животных в неблагополучных по сибирской язве районах;

немедленное сообщение обо всех подозрительных случаях заболевания и падеже скота в ветеринарные учреждения;

обязательное приглашение ветеринарного специалиста для проведения предубойного осмотра животного.

Важно помнить, что при содержании скота следует соблюдать личную гигиену и носить спецодежду, а животноводческую продукцию использовать только после ветеринарной экспертизы.

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В марте 2023 года сообщалось, что симптомы сибирской язвы выявили у трех человек в России. Двоих зараженных обнаружили в деревне Старое Акташево в Цивильском округе республики, там ввели карантин. Третий случай заражения был выявлен в рамках проверки контактов первого заболевшего в Чувашии.