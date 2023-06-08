Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте

Фото: Instagram/anders_fogh_rasmussen

Великобритания запретила экспорт в Беларусь купюр, машин и товаров двойного назначения, Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву "Северных потоков", сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила начало наступления Вооруженных сил страны на южном направлении.

Washington Post и ABC подтвердили, что украинское контрнаступление началось.

Министр обороны России Шойгу заявил, что 7 июня ВСУ потеряли множество людей и техники. Он подчеркнул, что противник был остановлен и отброшен на четырех направлениях.

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в украинском конфликте. Он подчеркнул, что если Киев "ничего не получит в Вильнюсе", то страны Балтии и Польша могут собрать "коалицию желающих" для отправки войск в Украину для помощи. Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что до окончания конфликта иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию страны.

Также Кулеба в грубой форме ответил президенту Турции Реджепу Эрдогану, предложившему создать комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС. "Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые... У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", – говорится в заявлении Дмитрия Кулебы.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил территорию Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС.



У Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, сообщил Зеленский в интервью Bild.

Также Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву "Северных потоков".

5 человек погибли, 60 пострадали после разрушения Каховской ГЭС, рассказала вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич.

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в 10 раз, также сообщили власти Херсонской области.

В МЧС РФ сообщили о подтоплении 14 тысяч домов в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

У Владимира Путина сейчас нет в планах поездки в Херсонскую область — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны Евросоюза не договорились по новому пакету санкций против России, новые обсуждения планируются на следующей встрече 14 июня – Politico.

Запад может поставить Украине десятки истребителей F-18, обсуждение передачи данных самолетов идет одновременно с переговорами о F-16, сообщает Politico.

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Великобритания запретила экспорт в Беларусь купюр, машин и товаров двойного назначения. А также "товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия". Читайте также Метеорологи показали, как дым от пожаров в Канаде заволок Нью-Йорк Эдвард Сноуден назвал слежку в 2013 году "детской забавой" в сравнении с 2023 годом

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