Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: началось контрнаступление, в НАТО допускают участие своих войск в конфликте

Ситуация в Украине 8 июня Фото: Instagram/anders_fogh_rasmussen
Великобритания запретила экспорт в Беларусь купюр, машин и товаров двойного назначения, Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву "Северных потоков", сообщает Zakon.kz.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила начало наступления Вооруженных сил страны на южном направлении.
  • Washington Post и ABC подтвердили, что украинское контрнаступление началось.
  • Министр обороны России Шойгу заявил, что 7 июня ВСУ потеряли множество людей и техники. Он подчеркнул, что противник был остановлен и отброшен на четырех направлениях.
  • Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в украинском конфликте. Он подчеркнул, что если Киев "ничего не получит в Вильнюсе", то страны Балтии и Польша могут собрать "коалицию желающих" для отправки войск в Украину для помощи. Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
  • Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что до окончания конфликта иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию страны.
  • Также Кулеба в грубой форме ответил президенту Турции Реджепу Эрдогану, предложившему создать комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС. "Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые... У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", – говорится в заявлении Дмитрия Кулебы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил территорию Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС.
  • У Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, сообщил Зеленский в интервью Bild.
  • Также Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву "Северных потоков".
  • 5 человек погибли, 60 пострадали после разрушения Каховской ГЭС, рассказала вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич.
  • Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в 10 раз, также сообщили власти Херсонской области.
  • В МЧС РФ сообщили о подтоплении 14 тысяч домов в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
  • У Владимира Путина сейчас нет в планах поездки в Херсонскую область — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Страны Евросоюза не договорились по новому пакету санкций против России, новые обсуждения планируются на следующей встрече 14 июня – Politico.
  • Запад может поставить Украине десятки истребителей F-18, обсуждение передачи данных самолетов идет одновременно с переговорами о F-16, сообщает Politico.
  • Индия не планирует приглашать Зеленского для участия в саммите G20, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар.
  • Великобритания запретила экспорт в Беларусь купюр, машин и товаров двойного назначения. А также "товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия".

Читайте также

Метеорологи показали, как дым от пожаров в Канаде заволок Нью-Йорк

Эдвард Сноуден назвал слежку в 2013 году "детской забавой" в сравнении с 2023 годом

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине НАТО Зеленский Владимир Песков Дмитрий Путин Владимир Шойгу Сергей Эрдоган Реджеп Тайип Беларусь Великобритания Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления