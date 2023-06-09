Акула растерзала россиянина у берегов Египта
8 июня 23-летний житель российского Архангельска купался в море на одном из популярных пляжей Хургады. В момент заплыва на мужчину напала акула. Буквально за несколько секунд животное утащило жертву в воду, помочь россиянину не смогли, пишет РЕН ТВ.
Трагедия произошла на глазах отца мужчины, который в этот момент стоял на берегу. Очевидцы сняли кадры гибели россиянина, сообщается, что акула несколько раз подкинула мужчину, после чего он ушел под воду. Позднее спасатели нашли останки мужчины, их отправили в морг, а после кремируют.
Позднее
издание со ссылкой на ведомства Египта
сообщило, что напавшую акулу поймали.
Ее отправили на изучение, так будут
устанавливать причины такого поведения
животного.Пляжи для посещения в городе закрыты.
Как отмечают в прессе, пляж, на котором произошла трагедия, является одним из самых безопасных в городе. У берега припаркованы лодки и яхты, которые чаще всего пугают морских обитателей.
В прошлом году, в разгар туристического сезона на пляжах Хургады от нападения акул погибли несколько человек. Тогда власти приняли решение о закрытии пляжей.