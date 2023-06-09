Акула растерзала россиянина у берегов Египта

В египетском городе Хургада 23-летний россиянин погиб в результате нападения акулы. Мужчину животное растерзало на глазах отца и отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

8 июня 23-летний житель российского Архангельска купался в море на одном из популярных пляжей Хургады. В момент заплыва на мужчину напала акула. Буквально за несколько секунд животное утащило жертву в воду, помочь россиянину не смогли, пишет РЕН ТВ.

Трагедия произошла на глазах отца мужчины, который в этот момент стоял на берегу. Очевидцы сняли кадры гибели россиянина, сообщается, что акула несколько раз подкинула мужчину, после чего он ушел под воду. Позднее спасатели нашли останки мужчины, их отправили в морг, а после кремируют.

Позднее издание со ссылкой на ведомства Египта сообщило, что напавшую акулу поймали. Ее отправили на изучение, так будут устанавливать причины такого поведения животного.Пляжи для посещения в городе закрыты.



Как отмечают в прессе, пляж, на котором произошла трагедия, является одним из самых безопасных в городе. У берега припаркованы лодки и яхты, которые чаще всего пугают морских обитателей.

В прошлом году, в разгар туристического сезона на пляжах Хургады от нападения акул погибли несколько человек. Тогда власти приняли решение о закрытии пляжей.