Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии

Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 12:32 Фото: pxhere
19 ноября 2024 года у берегов архипелага Чатем в Новой Зеландии большая белая акула, известная как акула-людоед, растерзала знаменитого 24-летнего игрока в регби, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации новостного агентства New Zealand, трагедия произошла, когда Джейд Кахукоре-Диксон нырнул в воду с лодки. Мужчину, получившего тяжелые травмы, вытащили, оперативно доставили в местный медицинский центр, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Примечательно, что, по словам отца погибшего, его сыну в 2018 году удалось избежать нападения акулы. Тогда нога молодого человека застряла среди камней на дне, его спас лучший друг.

Мэр островов Чатем Моник Крун добавил, что в том же 2018 году Кахукоре-Диксона включили в список лучших молодых игроков команды острова по регби. Также он представлял свою школу на региональном турнире по шахматам. Кроме того, мужчина был единственным на острове коммерческим водолазом.

Белая акула, или большая белая акула, или акула-людоед, или кархародон, является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Считается, что это самый опасный для человека вид акул, именно ей приписывают большинство нападений на людей. Находится на грани исчезновения.

Ранее мы сообщали, что тушу гигантского финвала, или сельдяного кита, длиной 14,3 метра выбросило на побережье недалеко от самого крупного города Аляски. Эти животные находятся под угрозой исчезновения.

Читайте также

Конфликт
Сервис для анонимных претензий к начальнику создали в США
Мигранты
Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов
Аукцион
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов
Анастасия Московчук
Новая Зеландия 2024 год Акулы Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: