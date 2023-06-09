С 1 июля 2023 года в Казахстане подорожают сигареты

Фото: freepik

Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов от 6 июня 2023 года внесены поправки в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", сообщает Zakon.kz.

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