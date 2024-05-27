Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года

Министерство финансов подготовило изменения в минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа предусиматривает утверждение минимальных розничных цен на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно;

с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно; 870 тенге с 1 января 2025 года.

С 1 января 2024 года минимальная цена на сигареты составляла 770 тенге.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.



