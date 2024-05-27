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Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года

Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:29 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило изменения в минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа предусиматривает утверждение минимальных розничных цен на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

  • 820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно;
  • 870 тенге с 1 января 2025 года. 

С 1 января 2024 года минимальная цена на сигареты составляла 770 тенге. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.


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