Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года
Фото: pexels
Министерство финансов подготовило изменения в минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.
Проект приказа предусиматривает утверждение минимальных розничных цен на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:
- 820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно;
- 870 тенге с 1 января 2025 года.
С 1 января 2024 года минимальная цена на сигареты составляла 770 тенге.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.
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