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Италия и Уругвай разыграют "золото" молодежного ЧМ-2023 по футболу

Футбол Финал МЧМ-2023 Фото: Instagram/fifau20worldcupargentina2023
На футбольных полях Аргентины подходит к завершению молодежное первенство мира 2023 года. В решающем матче за титул чемпионов мира встретятся молодые футболисты Италии и Уругвая, сообщает Zakon.kz.

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Перед финалом молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет состоится поединок за третье место, в котором сыграют сборные Израиля и Южной Кореи. Накануне, в первом полуфинале данного турнира, команда Уругвая одержала победу над футболистами Израиля со счетом 1:0. Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий Андерсон Дуарте.


Соперниками уругвайцев в решающем противостоянии станут представители Италии. Европейцы в своем полуфинале переиграли сборную Южной Кореи – 2:1. Первыми счет открыли итальянцы, мяч забил полузащитник Чезаре Казадей. Азиаты отквитали один гол благодаря точному удару с пенальти хавбека Сын-Вон Ли. А победу "Скуадра Адзурре" на 86-ой минуте принес Симоне Пафунди.

Финал молодежного чемпионата мира-2023 пройдет 12 июня, начала матча Италия – Уругвай запланирована на 03:00 времени Астаны. Поединок за "бронзу" турнира, где встречаются Южная Корея и Израиль, состоится 11 июня в 23:30. 

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