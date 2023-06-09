ЕС согласовал радикальные реформы законов о миграции и предоставлении убежища

Евросоюз согласовал радикальные реформы законов о миграции и предоставлении убежища, включая сборы в размере 20 тыс. евро за каждого беженца, которого отказалась принять одна из стран-членов, Zakon.kz.

После почти 12 часов напряженных переговоров в Люксембурге и многолетней борьбы министры внутренних дел заключили в четверг соглашение о том, что они назвали "историческим" новым подходом, сообщает The Guardian.



В результате компромисса стороны решили, что государства-члены, а не ЕС в целом, будут определять, какая страна является "безопасной" для мигрантов.



Будет введена новая система, позволяющая перераспределять мигрантов по странам ЕС с эффективной квотой.



Сборы, которые Польша назвала "штрафами", для тех стран, которые не могут взять на себя часть переселяемых мигрантов, были установлены на уровне 20 тыс. евро за человека, по сравнению с 22 тыс. евро, о которых впервые заговорили на открытии переговоров в четверг. Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались при голосовании за соглашение, а Венгрия и Польша заявили, что не поддержат его.

Германия, Ирландия, Люксембург и Португалия заявили, что они продолжат кампанию за внесение изменений в полное законодательство, чтобы исключить детей и несопровождаемых несовершеннолетних из новых правил.

Правительство Нидерландов назвало это решение "важным шагом", а австрийцы заявили, что это "шаг вперед", но призвали своих коллег продолжать усилия по пресечению трагедий в Средиземном море. В прошлом году более 2 тыс. человек задохнулись или утонули при попытке переплыть его.

