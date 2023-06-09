В Казахстане разработали профессиональный стандарт "Социальный работник в здравоохранении"
Профессиональный стандарт предназначен для определения требований к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда и применяется на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами.
Стандарт разработан с целью представления по профессии системного и структурированного описания трудовых функций, соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным компетенциям работников.
Социальные услуги предоставляются получателям медицинских услуг для улучшения условий жизнедеятельности или расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Как отмечается в документе, с ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями.
В профессиональную группу стандарта входят:
- специалисты-профессионалы в области здравоохранения;
- специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры;
- вспомогательный профессиональный персонал по юридическим, социальным услугам и религии.
В профессиональную подгруппу включены:
- врачи в области психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии;
- специалисты-профессионалы в области здравоохранения;
- психологи;
- специалисты-профессионалы в области организации и ведения социальной работы.
Стандарт также предусматривает уровень квалификации для профессии согласно типовым квалификационным характеристикам должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций в сфере здравоохранения.
Так, у социального работника должно быть техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, медицинское, психологическое, педагогическое) образование.
Также они должны обладать навыками:
- осмотра пациентов и сбора информации от пациентов и их родственников;
- оценивать потребность в социально-медицинских услуг с учетом характера заболевания, медицинских показаний, физического и психического состояния получателей услуг;
- определять основные показатели функционального состояния пациента;
- в измерении антропометрических показателей (рост, масса тела;.
- измерения температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений;
- размещения и перемещения пациента в постели с применением принципов эргономики;
- информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента;
- эффективного общения с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности.
- выявления насильственных действий к пациенту.
Кроме того, соцработник должен обладать знаниями:
- Правила общения с пациентами.
- Здоровье сберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью самостоятельного ухода.
- Правила информирования об изменениях в состоянии пациента.
- Алгоритм измерения антропометрических показателей.
- Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента.
- Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием принципов эргономики.
- Принципы эффективного общения с пациентом и его окружением в процессе профессионального ухода.
- Признаки видов гендерного насилия.
Кроме того, соцработники должны обладать навыками использования средств и предметов ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе за пациентом, проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода, обучения пациентов и их родственников в гигиеническом уходе за пациентом.
Также в стандарт входит умение оказать доврачебную помощь пациенту.
Стандарт также устанавливает требования к личностным компетенциям соцработника:
- Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации.
- Соблюдение норм санитарно-гигиенического режима организации здравоохранения и эпидемиологической безопасности окружающей среды.
- Навыки самоконтроля и непрерывного совершенствования своей деятельности.
- Ответственность в выполнении задач профессиональной деятельности.
- Стрессоустойчивость.
- Коммуникабельность.
- Умение быстро принимать решения.
- Умение работать в команде.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июня.