В Казахстане разработали профессиональный стандарт "Социальный работник в здравоохранении"

Министерство здравоохранения разработало профессиональный стандарт "Социальный работник в здравоохранении", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт предназначен для определения требований к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда и применяется на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами.

Стандарт разработан с целью представления по профессии системного и структурированного описания трудовых функций, соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным компетенциям работников.

Социальные услуги предоставляются получателям медицинских услуг для улучшения условий жизнедеятельности или расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Как отмечается в документе, с ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями.

В профессиональную группу стандарта входят:

специалисты-профессионалы в области здравоохранения;

специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры;

вспомогательный профессиональный персонал по юридическим, социальным услугам и религии.

В профессиональную подгруппу включены:

врачи в области психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии;

специалисты-профессионалы в области здравоохранения;

психологи;

специалисты-профессионалы в области организации и ведения социальной работы.

Стандарт также предусматривает уровень квалификации для профессии согласно типовым квалификационным характеристикам должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций в сфере здравоохранения.

Так, у социального работника должно быть техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, медицинское, психологическое, педагогическое) образование.

Также они должны обладать навыками:

осмотра пациентов и сбора информации от пациентов и их родственников;

оценивать потребность в социально-медицинских услуг с учетом характера заболевания, медицинских показаний, физического и психического состояния получателей услуг;

определять основные показатели функционального состояния пациента;

в измерении антропометрических показателей (рост, масса тела;.

измерения температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений;

размещения и перемещения пациента в постели с применением принципов эргономики;

информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента;

эффективного общения с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности.

выявления насильственных действий к пациенту.

Кроме того, соцработник должен обладать знаниями:

Правила общения с пациентами. Здоровье сберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. Правила информирования об изменениях в состоянии пациента. Алгоритм измерения антропометрических показателей. Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента. Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием принципов эргономики. Принципы эффективного общения с пациентом и его окружением в процессе профессионального ухода. Признаки видов гендерного насилия.

Кроме того, соцработники должны обладать навыками использования средств и предметов ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе за пациентом, проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода, обучения пациентов и их родственников в гигиеническом уходе за пациентом.

Также в стандарт входит умение оказать доврачебную помощь пациенту.

Стандарт также устанавливает требования к личностным компетенциям соцработника:

Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации. Соблюдение норм санитарно-гигиенического режима организации здравоохранения и эпидемиологической безопасности окружающей среды. Навыки самоконтроля и непрерывного совершенствования своей деятельности. Ответственность в выполнении задач профессиональной деятельности. Стрессоустойчивость. Коммуникабельность. Умение быстро принимать решения. Умение работать в команде.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июня.