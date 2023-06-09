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В Казахстане разработали профессиональный стандарт "Социальный работник в здравоохранении"

В Казахстане разработали стандарт соцработника в здравоохранении Фото: pixabay
Министерство здравоохранения разработало профессиональный стандарт "Социальный работник в здравоохранении", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт предназначен для определения требований к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда и применяется на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами.

Стандарт разработан с целью представления по профессии системного и структурированного описания трудовых функций, соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным компетенциям работников.

Социальные услуги предоставляются получателям медицинских услуг для улучшения условий жизнедеятельности или расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Как отмечается в документе, с ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями.

В профессиональную группу стандарта входят:

  • специалисты-профессионалы в области здравоохранения;
  • специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры;
  • вспомогательный профессиональный персонал по юридическим, социальным услугам и религии.

В профессиональную подгруппу включены:

  • врачи в области психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии;
  • специалисты-профессионалы в области здравоохранения;
  • психологи;
  • специалисты-профессионалы в области организации и ведения социальной работы.

Стандарт также предусматривает уровень квалификации для профессии согласно типовым квалификационным характеристикам должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций в сфере здравоохранения.

Так, у социального работника должно быть техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, медицинское, психологическое, педагогическое) образование.

Также они должны обладать навыками:

  • осмотра пациентов и сбора информации от пациентов и их родственников;
  • оценивать потребность в социально-медицинских услуг с учетом характера заболевания, медицинских показаний, физического и психического состояния получателей услуг;
  • определять основные показатели функционального состояния пациента;
  • в измерении антропометрических показателей (рост, масса тела;.
  • измерения температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений;
  • размещения и перемещения пациента в постели с применением принципов эргономики;
  • информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента;
  • эффективного общения с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности.
  • выявления насильственных действий к пациенту.

Кроме того, соцработник должен обладать знаниями:

  1. Правила общения с пациентами.
  2. Здоровье сберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью самостоятельного ухода.
  3. Правила информирования об изменениях в состоянии пациента.
  4. Алгоритм измерения антропометрических показателей.
  5. Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента.
  6. Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием принципов эргономики.
  7. Принципы эффективного общения с пациентом и его окружением в процессе профессионального ухода.
  8. Признаки видов гендерного насилия.

Кроме того, соцработники должны обладать навыками использования средств и предметов ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе за пациентом, проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода, обучения пациентов и их родственников в гигиеническом уходе за пациентом.

Также в стандарт входит умение оказать доврачебную помощь пациенту.

Стандарт также устанавливает требования к личностным компетенциям соцработника:

  1. Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации.
  2. Соблюдение норм санитарно-гигиенического режима организации здравоохранения и эпидемиологической безопасности окружающей среды.
  3. Навыки самоконтроля и непрерывного совершенствования своей деятельности.
  4. Ответственность в выполнении задач профессиональной деятельности.
  5. Стрессоустойчивость.
  6. Коммуникабельность.
  7. Умение быстро принимать решения.
  8. Умение работать в команде.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июня.

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Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
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