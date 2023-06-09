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Трампу предъявили обвинения в неправомерном обращении с секретными документами

Трампу предъявили обвинения Фото: wikimedia
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения, связанные с его обращением с секретными правительственными документами после того, как он покинул Белый дом, сообщает Zakon.kz.

Трамп подтвердил в своей социальной сети Truth, что Министерство юстиции США предъявило обвинения и что его вызывают в федеральный суд Майами.

"Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения".Дональд Трамп

Обвинительное заключение пока держится в тайне, но CNN сообщает со ссылкой на источник, что оно содержит несколько уголовных обвинений.

Трамп станет первым бывшим президентом, которому предъявят обвинения в федеральном суде. Ранее ему предъявляли отдельные обвинения в штате Нью-Йорк в фальсификации деловой документации по сокрытию платы за молчание актрисе фильмов для взрослых в 2016 году. Он не признал свою вину по этому делу.

Министерство юстиции ведет расследование в отношении Трампа с начала 2022 года. Тогда Минюст узнал, что Трамп хранил сотни секретных правительственных документов в своей резиденции во Флориде и препятствовал попыткам их забрать.

В соответствии с законами США президентские документы принадлежат правительству и их должны сдать в Национальный архив, когда президент покидает свой пост. Но Трамп якобы забрал сотни документов из Белого дома и переправил их в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

В общей сложности прокуроры изъяли у Трампа более 300 секретных документов. Они имели разные грифы секретности – от конфиденциальных и секретных до совершенно секретных.

Трамп отрицает любые правонарушения в связи с документами, назвав расследование "охотой на ведьм", призванной помешать его попыткам переизбраться.

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