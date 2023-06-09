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22 тысячи объектов Казахстана адаптируют для людей с инвалидностью

22 тысячи объектов Казахстана переадаптируют для людей с инвалидностью Фото: Zakon.kz
Казахстанцы с инвалидностью могут стать социальными инспекторами и пожаловаться на недоступные инфраструктуры. Об этом в ходе пресс-конференции 9 июня сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов, передает корреспондент Zakon.kz.

Толеген Оспанкулов доложил о ситуации в стране по организации доступной среды для лиц с инвалидностью. Для этих целей в этом году из местного бюджета выделено 7,1 миллиарда тенге.

"Специально разработана дорожная карта, чтобы улучшить и адаптировать объекты для лиц с инвалидностью и на пять лет выбраны 22 тысячи объектов. Из них 13 тысяч адаптированные здания получили "добро" 9000, остальным дали замечание и отправили на доработки", - сказал председатель комитета.

Одним из новшеств стала интерактивная карта, благодаря которой человек с инвалидностью через приложение может посмотреть доступность нужного объекта.

"Мы вводим социальных инспекторов, которыми могут стать сами люди с инвалидностью, они могут пожаловаться на объект, который нарушает их права и усложняет передвижение. Анонимность гарантируется. Обращение мы будем рассматривать".Толеген Оспанкулов

В заключении он добавил, что есть комиссия, которая после акиматов перепроверяет объекты и дает рекомендации по улучшению инфраструктуры без привлечения нарушителей к административной ответственности.

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