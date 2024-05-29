Сколько шахтеров воспользовались правом выйти на пенсию досрочно

Фото: amanatpartiasy.kz

Председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов 29 мая на брифинге в СЦК рассказал, что более четырех тысяч шахтеров вышли на пенсию досрочно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, работники вредных производств будут получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста. "Те (работники. – Прим. автора), которые на сегодня не работают во вредных условиях труда (получают выплаты. – Прим. автора) из двух источников. Из республиканского бюджета и из ЕНПФ с учетом накоплений. На 4 апреля спецвыплаты получили 4183 на сумму 665,5 млн тенге", – дополнил Оспанкулов. В рамках внедрения дополнительных механизмов социальной защиты работников, занятых во вредных условиях труда, по поручению главы государства с 1 января текущего года введены специальные соцвыплаты. "На данные выплаты имеют право работники при достижении 55-летнего возраста и за которых перечислялись ОППВ не менее семи лет. Ключевым условием выплаты является прекращение работы во вредных условиях труда. Для таких работников будут предложены меры трудоустройства", – озвучил председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК. Он отметил, что специальная соцвыплата будет производиться из четырех источников:

с РБ в размере 2 ПМ;



страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ;



за счет средств работодателя – 1 ПМ;



пенсионной выплаты из ЕНПФ с учетом накоплений.

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