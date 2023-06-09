Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике

9 июня в Костанае в последний путь проводили неоднократного победителя казахстанских первенств по спортивной гимнастике, талантливого 22-летнего спортсмена Аяна Молдагалиева, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространила пресс-служба Управления спорта по Костанайской области.

В 2018 году Аян стал бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи в Индонезии. Также он был участником юношеских Олимпийских игр 2018 года в Аргентине. Его участие в этих престижных мероприятиях свидетельствует о его выдающихся спортивных навыках и преданности гимнастике.

Аян также был членом сборной Республики Казахстан. Его талант, старание и преданность спорту оставят неизгладимый след в истории спортивной гимнастики Казахстана. Неожиданный уход из жизни гимнаста является большой потерей для всего спортивного сообщества и оставит пустоту в сердцах его близких, друзей и поклонников.

Редакция Zakon.kz выражает глубокие соболезнования родным и близким Аяна Молдагалиева.