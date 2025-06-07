Казахстанец стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике

Казахстанский спортсмен Нариман Курбанов – чемпион Азии по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Чечхоне (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 июня 2025 года заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:

"Серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Чечхоне (Южная Корея). Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне. В финале Курбанов получил от судей 14.933 балла. Второе место занял Вун Хур (Южная Корея) – 14.633. Третье место занял Дан Нгок Тхен (Вьетнам) – 14.233".

Другой казахстанец – Ильяс Азизов финишировал пятым, набрав 13.933.

Ранее Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии.