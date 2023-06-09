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Курс доллара снова начал расти на торгах 9 июня

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,62 тенге, поднявшись на 0,87 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,45 тенге (+0,19).

Курс евро установлен Нацбанком в  477,19 тенге, рубля – 5,42 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448,5 тенге, евро – по 479,5-484 тенге, российские рубли – по 5,29-5,53 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,58% и составила 75,52 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,6%, до 70,86 доллара за баррель. 

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Лариса Черненко
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