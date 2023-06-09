На сколько повысятся тарифы на комуслуги в Алматы с 1 июля

Как принцип "Тариф в обмен на инвестиции" будет работать в Алматы и что изменится с 1 июля 2023 года, рассказала руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы Асель Буденеева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в рамках реформирования тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции" начата работа по обновлению инженерной инфраструктуры.



На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ в части:

привлечения инвестиций для увеличения ремонтных работ;

изменения зарплаты работникам по среднеотраслевому уровню в регионе;

компенсации расходов за содержание бесхозяйных сетей и оборудования.

По информации Асель Буденеевой, по уровню износа сетей в красной зоне находятся ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" с износом 67,9% и АО "Алатау Жарык Компаниясы" с износом 92,67%.

В желтой зоне находятся ТОО "Алматинские тепловые сети" с износом 59,2%, АО "Алматинские электрические станции" с износом 61,5% и в зеленой зоне ГКП на ПХВ "Алматы су" по ВС -56,4% и по ВС-57,8%.

"Департаментом совместно с Министерством энергетики и Управлением энергетики и водоснабжения города Алматы рассмотрены заявки на изменение инвестиционных программ на 2023-2026 годы ТОО "Алматинские тепловые сети", ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", ГКП на ПХВ "Алматы су" и АО "Алатау Жарык Компаниясы". По представленным заявкам 26 мая 2023 года проведено очередное заседание Региональной комиссии по вопросам тарифообразования в сферах естественных монополий при Совете по тарифной политике по городу Алматы", – сообщила Буденеева.

Она отметила, что при рассмотрении предложенных мероприятий оценивается текущее состояние аварийности и износа на объектах, а также стадия подготовки к осуществлению ремонтных работ (таких как наличие ПСД, заключения экспертизы), соответственно, были исключены мероприятия, не оказывающие влияние на износ основных средств.

Кроме того, ввиду изменения Департаментом проектов инвестиционных программ проведены совещания с участием Министерства энергетики и Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.

В настоящее время совместные приказы находятся на согласовании в соответствующих государственных органах.

Сумма дополнительных мероприятий инвестиционных программ составила:

АО "Алатау Жарык Компаниясы" – 5 035 653,75 тыс. тенге (за счет тарифа);

ГКП на ПХВ "Алматы Су" по водоснабжению – 1 447 627,00 тыс. тенге, по водоотведению – 1 269 335,00 тыс. тенге (за счет тарифа);

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" – 1 602 548,07 тыс. тенге, из них 1 157 462,18 тыс. тенге – средства местного бюджета, 445 085,89 – за счет тарифа;

ТОО "Алматинские тепловые сети" – 13 938 078,44 тыс. тенге, из них 12 538 316,91 тыс. тенге – средства местного бюджета, 1 399 761 – за счет тарифа.

По словам руководителя департамента, эти средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию сетей и оборудования субъектов естественных монополий, приводящие к снижению износа в среднем за 2023 год по предприятиям на 1%.

Проведение реконструкции и модернизации основных средств предприятий в сфере ЖКХ планируется за счет тарифа, а также привлечения средств из местного бюджета.

АО "Алатау Жарык Компаниясы": в утвержденной инвестиционной программе на 2023 год были предусмотрены ремонтные работы на 132,84 км сетей и 3 833 единиц оборудования (-0,67% снижение износа), с учетом дополнительных мероприятий (+1,40 км и + 1 455 ед. оборудования) объем ремонтных работ составит на 134,24 км сетей и 5 288 единиц оборудования, что позволит снизить износ на 1,42%.

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго": в утвержденной инвестиционной программе на 2023 год был предусмотрен ремонт 34 единиц оборудования (снижение износа не ожидается, так как ремонт направлен на поддержание ОС), с учетом дополнительных мероприятий (+42 in оборудования) объем ремонтных работ составит на 76 единиц оборудования, что позволит снизить износ на 1,2%.

ТОО "Алматинские тепловые сети": в утвержденной инвестиционной программе на 2023 год был предусмотрен ремонт 1,3 км сетей и 383 единиц оборудования (снижения износа на 0,33%), с учетом дополнительных мероприятий (+1,35 км и + 490 ед. оборудования) объем ремонтных работ составит на 2,65 км сетей и 873 единицы оборудования, что позволит снизить износ на 0,2%.

ГКП на ПХВ "Алматы Су": в утвержденной инвестиционной программе на 2023 год по водоснабжению был предусмотрен ремонт 21,32 км сетей (снижение износа на 0,33%), с учетом дополнительных мероприятий (+14,88 км) объем ремонтных работ составит на 36,2 км водопроводных сетей, что позволит снизить износ на 0,49%. По услуге водоотведения в утвержденной инвестиционной программе была предусмотрена реконструкция 1,03 км сетей (снижения износа на 0,05%), с учетом дополнительных мероприятий (+1,03 км) объем ремонтных работ предусмотрен на 2,06 км водопроводных сетей, что позволит снизить износ на 0,1%.

Ожидается подача заявки на изменение инвестиционной программы и тарифа АО "Алматинские электрические станции". Вместе с тем, целевое использование дополнительных привлеченных инвестиций будет также проверяться в рамках рассмотрения отчетов.

В департаменте также отметили, что приказом Министерства энергетики от 26 мая предельные тарифы на электрическую энергию изменены в сторону увеличения. Электрическая энергия является основным стратегическим товаром для сфер водоснабжения, водоотведения, передачи электрической энергии и для теплоисточников.



На сегодняшний день четырьмя базовыми субъектами поданы заявки на изменение тарифа до истечения его срока действия на основании изменения инвестиционных программ, роста стоимости стратегических товаров, возмещения компенсации расходов за содержание бесхозяйных сетей и оборудования и изменения заработной платы работникам по среднеотраслевому уровню в регионе.

По изменению тарифа ввиду изменения инвестиционных программ будут проведены публичные слушания с приглашением депутатов маслихата города Алматы, представителей органов местного самоуправления, средств массовой информации, общественных объединений, независимых экспертов, потребителей и иных заинтересованных лиц города.

Также проектами заявок на изменение тарифов предусмотрено изменение статей затрат по стратегическим товарам, затрат на содержание бесхозяйных сетей и оборудования и фонд оплаты труда.

В целом, по данным ведомства, заявленный рост тарифов с учетом всех составляющих (доп. инвестиции, безхоз, стратег. товары и зп) составляет в сфере теплоснабжения 43%, передачи электрической энергии – 40%, водоснабжение и водоотведение – 44%.

Асель Буденеева заверила, что департамент, в свою очередь, проекты заявок на изменение тарифов рассмотрит в соответствии с правилами формирования тарифов и необоснованного роста тарифов не допустит.

В целом же, добавила она, проводимая работа позволит снизить износ основных средств, количество аварийных ситуаций и повысит качество предоставления коммунальных услуг города Алматы.

Кроме того, в рамках реализации данной программы "Тариф в обмен на инвестиции" будет предусмотрена поддержка нуждающихся слоев населения, в том числе через механизм оказания жилищной помощи, с учетом ожидаемого роста тарифов.

Как ожидается, новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2023 года.

Программа "Тариф в обмен на инвестиции" предусматривает привлечение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества, увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий, дальнейшее регулирование путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий.

