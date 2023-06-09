Легендарный Александр Винокуров стал чемпионом Азии-2023 по велоспорту

Прославленный казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион Лондона-2012, 50-летний Александр Винокуров победил в гонке с раздельным стартом на азиатском первенстве в Таиланде в категории ветеранов, сообщает Zakon.kz.

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Александр Винокуров завоевал золотую медаль в "разделке" на 15 километров в возрастной категории 50+ с результатом 20 минут и 6 секунд. Серебряным призером в этой же возрастной группе стал еще один казахстанец Алексей Абраменко, он показал время 22 минуты и 25 секунд.





Фото: Instagram/kcfkz

В возрастной категории от 45 до 49 лет серебряная медаль досталась казахстанцу Вадиму Ежакову, финишную черту он пересек со временем 21 минута и 46 секунд.

Стоит подчеркнуть, что Александр Винокуров показал лучшее время на данной дистанции практически во всех возрастных категориях, начиная от 35 лет.