Александр Винокуров победил на чемпионате мира в Глазго в возрастной категории 50+
Фото: Instagram.com/astanaqazaqstanteam
Генеральный менеджер велокоманды Astana Qazaqstan Team, известнейший казахстанский велогонщик Александр Винокуров выиграл "золото" в гонке на мировом первенстве в Глазго в категории 50+, сообщает Zakon.kz.
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Второе место занял испанец Рауль Патино. Тройку замкнул Адриян Яш.
Ранее Винокуров завоевал "золото" на чемпионате Азии в Таиланде. Он выступил в категории Masters в возрастной группе 50+.
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