Курсы валют на выходные дни 10 и 11 июня

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 445,66 тенге, поднявшись на 0,91 тенге, сообщает Zakon.kz.

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