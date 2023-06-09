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Курсы валют на выходные дни 10 и 11 июня

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 445,66 тенге, поднявшись на 0,91 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,38 тенге (-0,03)

Средневзвешенный курс евро напротив вырос и составил 480,29 (+3,68).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,45 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,5-449 тенге, евро – по 479,5-484 тенге, российские рубли – по 5,29-5,53 тенге.

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Лариса Черненко
KASE
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