Hawaii, Miami Aquapark & Spa – всесезонный комплекс водных развлечений, не имеющий аналогов в Центральной Азии. В этом году Аквапарк Hawaii отметил свой 11 день рождения. От

Тропический климат и водные процедуры – это не только удовольствие, но и здоровье ваше и ваших детей. Досуг, проведенный в экзотической атмосфере, не оставит равнодушным никого.



Аквапарк "Гавайи и Майами" – место для снятия стресса и негативных эмоций. Вы были в аквапарке "Гавайи и Майами"? У меня то времени не было, то возможности. Но недавно "звезды сошлись", и я со своим сыном посетила этот аквапарк. Сказать, что я была приятно удивлена, это не сказать ничего. Это 35 тыс. кв. м чистого удовольствия! Это самый крупный аквапарк во всей Центральной Азии. Находится он в Алматы, в крупнейшем молле страны – Апорте. Масштабы реально удивляют, а охватить взглядом все и сразу просто не получится.

Здесь вас ждут два волновых моря, именно так их называют сами сотрудники, потому что каждый час включаются волны, которые со 100% точностью имитируют волны на море. Горки, бассейны, водные аттракционы, детские зоны и прочее. Для деток от 3-х лет здесь просто рай. Всё настолько продуманно и безопасно, что невольно испытываешь радость, когда видишь рядом столько счастливых детских лиц. Это действительно центр отдыха для всей семьи!

Фото: Hawaii, Miami Aquapark & Spa

Отдельно хотелось бы рассказать о СПА зоне, которая расположена в аквапарке Майами. Для женщин это "островок личного удовольствия". Кто из нас не мечтает о массаже и пилинге, о масках для лица и шоколадном обертывании? Здесь можно получить практически любую косметическую услугу. Вы бы видели эти довольные лица, которые выходят после процедуры). А знаете сколько здесь бань?! Семь видов тематических бань!!! И каждая из них – это полноценное место отдыха со своей атмосферой и настроением. Озвучу свою тройку полюбившихся видов, мой личный хит парад) На почетном третьем месте – Тянь-Шаньская баня. Температура воздуха здесь достаточно высокая 90-100 С, а влажность наоборот низкая 20%, в таких условиях выделяемый пот сразу испаряется, не давая телу перегреться. Лечебный эффект максимален именно благодаря активации данного процесса терморегуляции в организме. На втором – Тропическая сауна, целебные свойства аромамасел в этой бани хорошо[A1] известны – повышают иммунитет, усиливают обмен веществ, выводят шлаки, а также защищают клетки от старения. И наконец, Соляная баня – мой личный фаворит в этом огромном списке. Баня сочетает все достоинства финской бани, усиливая положительное воздействие на организм действием соли. В соляной бане применяется гималайская соль, которая эффективно чистит легкие. Мне, как аллергику со стажем, этот эффект был особенно приятен.

Фото: Hawaii, Miami Aquapark & Spa

А персонал какой?! Все внимательные, вежливые и от этого испытываешь какой-то отдельный кайф. Что кому-то не все равно, как ты проведешь свое время у них в гостях. Это бросается в глаза, видно, что сотрудники любят то место, где работают. Кругом чистота и порядок! Вроде и хочется придраться, да не к чему.

Про разнообразие еды можно говорить долго. Мы насчитали 8 точек питания на территории. Никто не уйдет отсюда голодным. Вкуснейшая пицца, бургеры, лагманы, шашлыки, блюда на большие компании. Ценителей итальянской и паназиатской кухонь ждут свои сюрпризы, так же, как и любителей морепродуктов. Видимо, такая стояла задача перед кухней – угодить всем! И они с блеском справились с ней.

Фото: Hawaii, Miami Aquapark & Spa

Мы с любопытством первооткрывателей ходили по всему комплексу. Люди вокруг добрые и счастливые, легко идут на контакт. Ощущение такое, что все мы выехали на зарубежный курорт, а здесь случайно встретились соотечественники. Общение проходит на позитиве, новые знакомые делятся рассказами и впечатлениями, это очень круто! Время здесь течет своим чередом, ты его совершенно не замечаешь.

А недавно открылась Летняя зона, уже не терпится сходить туда снова. Тем более, что 11 июня аквапарку Майами исполняется 5 лет!!! И нам обещают интересную шоу-программу с пенной вечеринкой. Очень круто!

Фото: Hawaii, Miami Aquapark & Spa

Так что, друзья, до встречи в Аквапарке "Гавайи и Майами"!!!

Партнерский материал