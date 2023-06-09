Тарифы на отопление повысили в Талдыкоргане

В административном центре Жетысуской области – Талдыкоргане – тарифы на теплоснабжение подорожали почти на 16%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в отделе жилищно-коммунального хозяйстве Талдыкоргана, для физических лиц цена за отопление повышена с 2116 до 2449 тенге за один гигакалорий. Почти настолько же подорожали услуги и для юридических лиц.

"С 1 января 2023 года, на основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Жетысуской области и внутреннего приказа за от 25.12.2022 года, увеличен тариф на предоставление услуг по теплоснабжению. На сегодняшний день тариф физическим лицам по сравнению с аналогичным годом увеличен на 15,7% (2449,93 тенге/Гкал), юридическим лицам – на 12,3% (7071,89 тенге/Гкал)", – сообщили в городском отделе ЖКХ.

В ведомстве дополнили, что новые цены начнут действовать с предстоящего отопительного сезона.

Материал по теме Износ главной котельной Талдыкоргана составил 85%

Ранее стало известно, что в ближайшие годы Талдыкоргану грозит нехватка тепла, поскольку неминуем дефицит производственных мощностей котельной "Баскуат", вырабатывающей 95% от общего объема производства тепловой энергии города. Износ объекта на сегодняшний день составил 85%.

Автор: Азат Жумаханов