Что будет способствовать устойчивому развитию Евразии, рассказали эксперты

Пути устойчивого развития Евразии обсудили эксперты во второй день международного форума "Астана". На простых и понятных примерах они рассказали, какой путь развития может быть наиболее приемлемым в нынешних реалиях для стран, передает корреспондент Zakon.kz.

Панельная дискуссия на тему "Евразия: на пути к устойчивому развитию" организована АО НУХ "Байтерек" для обсуждения роли регионального сотрудничества в решении общих проблем устойчивого развития и разработки стратегии для преодоления конкретных вызовов, с которыми сталкиваются страны Евразии.



Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев отметил, что Международный форум "Астана" в своей новой современной версии, новом формате имеет намного более расширенную повестку дня, чем Астанинский экономический форум.

По его словам, сейчас форум представляет собой платформу для проведения диалога, разрешения любых разногласий в рамках продуктивного и конструктивного диалога.

"Центральная Азия – очень интересный регион. И у Казахстана особая роль в Центральной Азии. Если мы посмотрим на текущую ситуацию, где были разрушены цепочки поставок, где выстроенная логистика также существенно изменилась, все эти вопросы становятся очень важными вопросами на повестке дня, как правительства, так и частного сектора. Конечно же, Казахстан тоже вовлечен в обсуждение этих вопросов. Когда мы говорим о целях устойчивого развития важно озвучить три аспекта, имеющих к ним отношение. В первую очередь, это экономический рост, который без социального прогресса, без защиты окружающей среды, является бесполезным, невозможно развивать экономику, не обращая внимания на социальные вопросы и вопросы защиты окружающей среды", – уверен он.

Фото: холдинг "Байтерек"

Спикер добавил, что холдинг "Байтерек" является одним из крупнейших агентов в Казахстане в финансовом секторе и имеет целый ряд институтов, которые так или иначе касаются целей устойчивого развития.

"Я начну с того, что является важным для всех нас, это вопросы строительства, вопросы жилья, которое должно быть доступным и устойчивым. Ранее я говорил для нас, что "Отбасы банк" – это наша дочерняя организация, которая выдает ипотеку для приобретения жилья и для нас – это очень важный финансовый игрок… Мы также предоставляем ипотеки для социально уязвимых групп населения в Казахстане. Мы также выделяем больше инвестиций в детей, их образование. Более 400 миллионов долларов выделяем на проекты альтернативных источников энергии. Мы работаем для того, чтобы Казахстан обеспечить несколько другим портфелям энергии. Также в рамках холдинга есть фонд "Даму", замечательная организация, которая работает с малым и средним бизнесом. И результаты работы данного фонда могут быть продемонстрированы повышением количества МСБ в стране. В прошлом году уровень составлял 33%, в этом году – 36%. То есть мы растем, мы развиваемся, мы диверсифицируем экономику", – отметил Канат Шарлапаев.

Еще один важный аспект, добавил спикер, инвестиции в сельское хозяйство и является на сегодня самым крупным кредитодателем в этой области.

"Может быть, кто-то этого не знает. Мы хотели бы, чтобы другие институты играли более важную роль в этой области, но мы уже перешли порог полутриллиона тенге, которые мы выделяем различным типам бизнеса. Не только малому и среднему бизнесу мы помогаем, но и крупному бизнесу. То есть мы и предлагаем различные программы лизинга. Есть программы специально направленные на фермеров. И вот этот портфель в полтриллиона тенге – это очень существенный портфель. Нам важно продолжать уделять огромное внимание вопросу сельского хозяйства, сельскохозяйственной техники. Мы должны также призывать фермеров, использовать умные технологии, ответственному использованию удобрений", – считает глава холдинга.

Речь идет, в первую очередь, об обеспечении занятости на селе, и как итог, повышению качества жизни сельчан.

Фото: холдинг "Байтерек"

И, во-вторых, об обеспечении продовольственной безопасности не только в Казахстане, но и за его пределами.

Ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР Эрик Ливни в свою очередь отметил, что хотя речь и идет о регионе, но нужно понимать, что этот регион разнообразный и включает в себя совершенно разные страны.

"Страны отличаются друг от друга даже базовыми принципами своей деятельности. Такие страны, например, как Кыргызстан, организованы по принципу "снизу-вверх". Некоторые другие страны, не буду их называть, они организованы по принципу "сверху – вниз". Те страны, которые организованы "снизу-вверх", в них, например, большая доля МСБ и там почти нет крупного бизнеса. Тогда как в странах, которые организованы по принципу "сверху-вниз", вы увидите большое количество очень маленьких компаний и ИП, и также гигантские компании", – заявил он.

Позже в кулуарах форума он пояснил, что важно усилить координирующую роль фондов и институтов развития в регулировании деятельности частного сектора.

"Не все нужно делать государству самому. Не обязательно создавать огромные компании, можно координировать развитие частного сектора, давать возможность малым и средним компаниям развиваться. При этом важно подключать мелкие предприятия и хозяйства, иначе они останутся в стороне, и мы получим две страны – страну богатых и образованных и страну бедных", – сказал он.

Рассказал он и о том, как Казахстан может использовать свою территорию для развития сельского хозяйства.

"Территория у Казахстан не только большая, но она и разная. Север, восток очень сильно отличается от юга. Поэтому решения должны быть разными в регионах. На юге очень много мелких хозяйств, очень неэффективных и здесь речь должна идти об укрупнении, координации и кооперации и более плотном сотрудничестве с покупателями товара в сельском хозяйстве, потому что они знаю, что им нужно и тем самым могут контролировать качество и использование современных технологий", – сказал он.

В этой ситуации, по его словам, нацхолдинги могут играть роль ведущую координационную роль.

Эксперт также пояснил, что будет способствовать устойчивому развитию Евразии.

"С точки зрения взаимодействия между странами. должно быть понятое разделение труда между странами. Например, сейчас, поскольку Узбекистан "вернулся", я употребил это выражение не случайно, связан с тем, что он долгое время стоял в стороне, он был отделен, а сейчас Узбекистан вернулся и у него есть определенные ресурсы. У него гораздо больше населения, оно очень трудоспособное, я бы сказал, что оно обученное, гораздо лучше, чем в Казахстане: у них какие-то традиционные навыки, которые переходят из поколения в поколение, которых здесь нет. Казахстан может быть таким переработчиком для региона, так как здесь есть очень хороший ресурс для этого: есть промышленно производство. То есть разделять труд в регионе. В Казахстане может развиваться IT, я вижу очень много талантливой молодежи. Тут может создаваться очень серьезная креативная индустрия и IT – я думаю, за этим будущее", – резюмировал Эрик Ливни.