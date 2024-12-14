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События

Астана первой в Центральной Азии получила международный сертификат устойчивого развития

получение сертификата, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 22:25 Фото: gov.kz
Астана сделала важный шаг на пути к устойчивому развитию, став первым городом в Казахстане и Центральной Азии, получившим международный сертификат по стандарту ISO 37120 "Устойчивые города и сообщества – Показатели городских услуг и качества жизни", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте столичного акимата, этот престижный сертификат, присвоенный на уровне Silver, подтверждает, что столицу можно по праву считать одним из мировых лидеров в области устойчивого городского развития.

Сертификация была проведена Всемирным советом по городским данным (WCCD) – единственным в мире органом по сертификации городов. Астана прошла тщательную оценку по 128 показателям, охватывающим 19 ключевых сфер, включая экономику, образование, здравоохранение, безопасность, транспорт и другие важные сферы. Эксперты высоко оценили такие направления, как экономика, экология и обеспечение безопасности, что подтверждает успешное внедрение эффективных решений в управлении ресурсами и городском планировании.

получение сертификата, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 22:25

Фото: gov.kz

Стандарт ISO 37120 был разработан в 2014 году и обновлен в 2018 году. Сейчас более 140 мегаполисов по всему миру соответствуют стандарту, включая Лос-Анджелес, Лондон, Дубай Йоханнесбург, Варшава и другие. Теперь Астана официально присоединилась к этому сообществу, сделав еще один шаг к статусу города будущего.

Новый статус "устойчивого города" открывает для Астаны большие перспективы в развитии туризма, привлечении международных инвестиций, укреплении связей с мировыми партнерами и реализации инновационных инфраструктурных проектов. Этот шаг приближает столицу к следующей цели – получению сертификата для "умных" городов ISO 37122.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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