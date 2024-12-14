Астана первой в Центральной Азии получила международный сертификат устойчивого развития
Согласно информации на сайте столичного акимата, этот престижный сертификат, присвоенный на уровне Silver, подтверждает, что столицу можно по праву считать одним из мировых лидеров в области устойчивого городского развития.
Сертификация была проведена Всемирным советом по городским данным (WCCD) – единственным в мире органом по сертификации городов. Астана прошла тщательную оценку по 128 показателям, охватывающим 19 ключевых сфер, включая экономику, образование, здравоохранение, безопасность, транспорт и другие важные сферы. Эксперты высоко оценили такие направления, как экономика, экология и обеспечение безопасности, что подтверждает успешное внедрение эффективных решений в управлении ресурсами и городском планировании.
Фото: gov.kz
Стандарт ISO 37120 был разработан в 2014 году и обновлен в 2018 году. Сейчас более 140 мегаполисов по всему миру соответствуют стандарту, включая Лос-Анджелес, Лондон, Дубай Йоханнесбург, Варшава и другие. Теперь Астана официально присоединилась к этому сообществу, сделав еще один шаг к статусу города будущего.
Новый статус "устойчивого города" открывает для Астаны большие перспективы в развитии туризма, привлечении международных инвестиций, укреплении связей с мировыми партнерами и реализации инновационных инфраструктурных проектов. Этот шаг приближает столицу к следующей цели – получению сертификата для "умных" городов ISO 37122.