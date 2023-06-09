Ситуация в Украине: Путин высказался о потерях украинских войск, в Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о том, что в Киеве проверили 91% всех укрытий и бомбоубежищ, из них большая часть оказалась закрытой, сообщает Zakon.kz.

Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин. Также он отметил, что украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели.

Российский ОПК быстро развивается, все поставленные перед ним задачи будут выполнены, заявил Путин.



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