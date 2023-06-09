Ситуация в Украине: Путин высказался о потерях украинских войск, в Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ
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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о том, что в Киеве проверили 91% всех укрытий и бомбоубежищ, из них большая часть оказалась закрытой, сообщает Zakon.kz.
- Сегодняшняя трагедия на Украине происходит из-за событий прошлых лет, ответственность лежит на Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин. Также он отметил, что украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели.
- Российский ОПК быстро развивается, все поставленные перед ним задачи будут выполнены, заявил Путин.
- Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал намерение африканских стран посетить Украину и Россию.
- Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции.
- Инициатива создания комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши является сведением внутренних счетов накануне выборов, заявил в эфире "Первого канала" посол РФ Сергей Андреев.
- НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении альянса.
- В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Франция, Германия и ряд других стран пытаются смягчить предложения по новым санкциям ЕС по России, касающиеся механизма по экспортным ограничениям в третьи страны, которые якобы могут содействовать Москве в обходе санкций: Париж и Берлин хотят ослабить требования к тому, в каком случае ЕС может вводить меры в отношении стран и ограничить список возможных областей торговли, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных дипломатов.
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