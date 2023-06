Стали известны финалисты "Ролан Гаррос"-2023

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации Sports.kz по ходу турнира на пути к финалу Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича (114-е место), венгра Мартона Фучовича (83-е место), испанца Алехандро Давидовича Фокина (34-е место), перуанца Хуана Пабло Варильяса (94-е место), россиянина Карена Хачанова (11-е место) и испанца Карлоса Алькараса (1-е место).

The victory marks @djokernole's fourth consecutive win over a reigning world No.1 and his first against Alcaraz in two tries.#RolandGarros