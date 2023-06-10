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Стали известны финалисты "Ролан Гаррос"-2023

Стали известны финалисты "Ролан Гаррос"-2023 Фото: ktf.kz
В финале сербский теннисист Новак Джокович (3-е место в рейтинге ATP) сыграет с норвежцем Каспером Руудом (4-е место) сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz по ходу турнира на пути к финалу Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича (114-е место), венгра Мартона Фучовича (83-е место), испанца Алехандро Давидовича Фокина (34-е место), перуанца Хуана Пабло Варильяса (94-е место), россиянина Карена Хачанова (11-е место) и испанца Карлоса Алькараса (1-е место).

Что касается Каспера Рууда, то он выбил из турнира шведа Элиаса Имера (155-е место), итальянца Джулио Дзеппьери (129-е место), китайца Чжана Чжичжэня (71-е место), чилийца Николаса Джерри (35-е место), датчанина Хольгера Руне (6-е место) и немца Александра Зверева (27-е место).

Как пишет РБК, Джокович является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах "Большого шлема" в мужском одиночном разряде — на счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. После турнира в Париже он как минимум займет второе место в рейтинге ATP, а в случае победы снова станет первым (20-летний Алькарас последний раз сместил серба 22 мая этого года).

Джокович вышел в финал турнира «Большого шлема» 34-й раз в карьере — это повторение рекорда американки Крис Эверт. В финале «Ролан Гаррос» серб сыграет седьмой раз (две победы), только Надаль доходил до этой стадии чаще (14).

Ранее сообщалось, что турнир "Ролан Гаррос" завершится 11 июня. Общий призовой фонд составляет 49,6 млн. евро.


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