Стало известно о смерти Бердибека Сапарбаева

Известный казахстанский государственный деятель Бердибек Сапарбаев скончался на 71 году жизни, сообщает Zakon.kz

Информация о смерти Сапарбаева появилась у Qazaqstan Ұлттық Телеарнасы.

Бердибек Сапарбаев – бывший аким пяти регионов Казахстана (Кызылординской, ЮКО, ВКО, Актюбинской и Жамбылской областей), бывший заместитель премьер-министра, министр труда.

Бердибек Машбекович Сапарбаев родился в селе Бесарык Кызылординской области 9 февраля 1953 года. Получил экономическое образование в Алматинском институте народного хозяйства в 1977 году.

Свою трудовую деятельность Бердибек Сапарбаев начал в 1969 году в качестве работника совхоза "Задаринский". После окончания института в 1977 году работал ревизором, экономистом в республиканском управлении "Гострудсберкасс".

Далее, в период с 1977 по 1988 год, работал в Министерстве финансов Казахской ССР. Сначала экономистом, затем старшим экономистом, ведущим, главным экономистом, заместителем начальника отдела.

С 1988 по 1994-й работал в качестве начальника планово-финансового управления, начальника ГлавПЭУ, заместителя министра образования Республики Казахстан.

Далее занимал должность заместителя заведующего отделом аппарата президента и Кабинета министров Республики Казахстан. Работал заместителем заведующего, затем заведующим отделом финансов, труда и социальной защиты Управления делами Кабинета министров Республики Казахстан.

С марта по сентябрь 1995 года возглавлял аппарат Кабмина Республики Казахстан.

В сентябре 1995 года его назначили акимом Кызылординской области.

Позже, с июля 1999 по август 2002 года, он работал акимом Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская).

В 2002 году стал председателем Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, затем вице-министром финансов — председателем Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2006 по 2007-й – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра – представитель правительства в Парламенте Республики Казахстан.

С февраля 2006 по август 2007 года занимал пост заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан и далее стал вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана.

В августе 2007 года был назначен на пост министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 4 марта 2009 по 11 ноября 2014-го Сапарбаев занимал пост акима Восточно-Казахстанской области.

11 ноября 2014 года указом главы государства он был назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

С 11 сентября 2015 по февраль 2019 года работал акимом Актюбинской области.

С 25 февраля по август 2019 года руководил Министерством труда и соцзащиты населения.

В августе 2019-го был назначен вице-премьером Казахстана.

С февраля 2020-го до апреля 2022 года был акимом Жамбылской области и последнее место работы: Председатель Совета директоров АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» (с 2022).

Имеет ордена "Отан", "Парасат", "Курмет", "Барыс", "Дружбы". Кроме этого, Сапарбаев был награжден медалями "Астана", "10 лет независимости Республики Казахстан", "10 лет Конституции Республики Казахстан", "10 лет Астане", "20 лет независимости Республики Казахстан", "20 лет Вооруженных сил Республики Казахстан".