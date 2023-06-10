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Где в мире происходит самый большой природный пожар

пожар в Канаде Фото: pexels
На сегодня в мире происходит несколько крупных пожаров. Самый масштабный – в Канаде, сообщает Zakon.kz.

Касательно природных пожаров в мире некоторые казахстанские СМИ опубликовали, что пожар в Абайской области на данный момент самый крупный. Однако это не так. На текущий момент самый большой пожар фиксируют в Канаде – на 9 июня огнем были охвачены порядка 4,3 млн га леса, там 414 лесных пожаров в восточной и западной части. Пожар вышел из-под контроля властей. Его не могут потушить на протяжении четырех дней, а дым от него дошел до Нью-Йорка и Вашингтона в США, до северной части Европы (согласно онлайн-карте возгораний в Северной Америке дым от канадских пожаров накрыл Исландию и подходит к Ирландии, Великобритании и Норвегии). Ряд государств (Австралия, Португалия, Испания, Южная Африка, Новая Зеландия) направляют в Канаду спасателей.

В США зарегистрировали порядка 121 пожара в штатах: Айдахо, Аризона, Миссури, Канзас, Нью Мексико, Орегон, Вашингтон, Монтана, Теннеси, Аляска.

Также в России горит лес в Алтайском крае, который возник из-за грозы.

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