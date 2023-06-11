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В Турции изъяли партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд

В Турции изъяли партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд Фото: Zakon.kz
Спецподразделения полиции Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на общую сумму $1 миллиард, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства DHA, средства предназначались для ввоза в страны Африки. Всего было изъято 10 миллионов купюр номиналом в $100.

Также были задержаны шесть человек - граждане Швеции, Великобритании и Ганы. В домах арестованных были проведены обыски, в ходе которых изъяли драгоценности и крупные денежные суммы.

Правительства стран, гражданами которых являются арестованные, были проинформированы о проведении расследования.

В марте стало известно, что КНБ провел спецоперацию по задержанию поставщика оружия и фальшивых долларов.

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