КНБ провел спецоперацию по задержанию поставщика оружия и фальшивых долларов

Комитет национальной безопасности в Жамбылской области провел спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты, сообщает Zakon.kz.

Силовики задержали организатора, наладившего законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов.



"Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой вскрыта и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот", - рассказали в КНБ.

Преступная группа соблюдала повышенные меры конспирации, использовала современные технические средства связи.

В КНБ сообщили также, что действия подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны.

Фото: gov.kz

Из незаконного оборота изъято четыре единицы оружия: автоматы "Калашникова" различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары в особо крупном размере.



Задержанный дал признательные показания. Его водворили в следственный изолятор на два месяца. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

10 марта в КНБ сообщили о задержании иностранцев на катере, занимавшихся контрабандой наркотиков.