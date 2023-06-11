Террорист "Унабомбер" найден мертвым в своей камере в США
Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США.
Качинскому был 81 год. Причина смерти пока неизвестна.
Он отбывал пожизненный срок в тюрьме особо строгого режима в штате Колорадо, но в декабре 2021 года его из-за плохого состояния здоровья перевели в медицинское учреждение в Северной Каролине.
Прозвище Унабомбер (Unabomber) - это сложение букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber.
Теодор Качинский — математический гений, поступил в Гарвард в 16 лет. К 30 годам разочаровался в индустриальном обществе и переехал в хижину без электричества и водопровода в дикой местности штата Монтана. С 1978-го до середины 1995 года он рассылал по почте самодельные взрывные устройства, утверждая, что речь идет о кампании протеста против современного индустриального общества. Три человека погибли и 23 были ранены в результате взрывов.
Он утверждал, что решился на столь радикальные меры из-за строительства дороги рядом с его домом.
За помощь в поимке Качинского была назначена награда в один миллион долларов. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. В 1996 году математик был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.
Ранее стало известно, что сын покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи - Ганнибал объявил голодовку в знак протеста против своего заключения.