Террорист "Унабомбер" найден мертвым в своей камере в США

В тюрьме в Северной Каролине нашли мертвым Теодора Качинского - террориста по прозвищу "Унабомбер", передает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США.

Качинскому был 81 год. Причина смерти пока неизвестна.

Он отбывал пожизненный срок в тюрьме особо строгого режима в штате Колорадо, но в декабре 2021 года его из-за плохого состояния здоровья перевели в медицинское учреждение в Северной Каролине.

Прозвище Унабомбер (Unabomber) - это сложение букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber.

Теодор Качинский — математический гений, поступил в Гарвард в 16 лет. К 30 годам разочаровался в индустриальном обществе и переехал в хижину без электричества и водопровода в дикой местности штата Монтана. С 1978-го до середины 1995 года он рассылал по почте самодельные взрывные устройства, утверждая, что речь идет о кампании протеста против современного индустриального общества. Три человека погибли и 23 были ранены в результате взрывов.

Он утверждал, что решился на столь радикальные меры из-за строительства дороги рядом с его домом.

За помощь в поимке Качинского была назначена награда в один миллион долларов. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. В 1996 году математик был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.

Ранее стало известно, что сын покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи - Ганнибал объявил голодовку в знак протеста против своего заключения.